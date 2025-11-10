Культура 10.11.2025 в 16:51

Дирижер из Бурятии блеснул на конкурсе в Санкт-Петербурге

В нем приняли участие более 90 человек
Текст: Карина Перова

Фото: молодёжный совет при минкультуры Бурятии

С 6 по 9 ноября в Санкт-Петербурге проходил международный конкурс хоровых дирижёров им. Успенского. В нем приняли участие более 90 человек со всей России, а также из Беларуси, Казахстана, Китая и Израиля.

На конкурсе блеснул член Молодёжного совета при минкультуры Бурятии Майдар Дамбаев. Он стал лауреатом I степени.

Подчеркивается, что 30 ноября в 17:00 в концертном зале Колледжа искусств имени Чайковского в Улан-Удэ состоится творческий вечер Майдара Дамбаева (6+).


