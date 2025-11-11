«Чиполлино» в исполнении будущих звезд

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета имени Г. Ц. Цыдынжапова уже совсем скоро состоится зажигательное шоу. Ученики Бурятского республиканского хореографического колледжа вовсю готовятся к постановке по мотивам знаменитой истории Джанни Родари «Чиполлино». Окунуться в мир детской сказки можно будет 9 декабря.

«История постановки этого спектакля уходит корнями в 1998 год. Именно тогда лауреат Государственной премии СССР Генрих Александрович Майоров поставил знаменитый спектакль совместно с Ниной Бальжиновной Базарон и Ларисой Иннокентьевной Протасовой. Стоит отметить, что балет «Чиполлино» занимает одно из ведущих мест в сокровищнице российского балетного искусства, – рассказали нашему изданию в БРХК. – Дневной спектакль у нас запланирован на 14:00 – это идеальный вариант для семей с детьми. Вечерний же пройдет в 18:30 – прекрасный повод для культурного отдыха после работы».

Напомним, задорная постановка по мотивам сказки знаменитого итальянского писателя рассказывает о приключениях мальчика-луковки и его друзей в сказочной стране. Эта история не теряет своей актуальности, напоминая и детям, и взрослым о таких важных ценностях, как дружба, справедливость и взаимовыручка.

Билеты уже в продаже. Действует «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 0+