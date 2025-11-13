Культура 13.11.2025 в 11:00

Ансамбль из Бурятии поразил Андрея Малахова частушками про заганский чеснок

Коллектив побывал на ТВ-передаче «Песни от всей души»
A- A+
Текст: Карина Перова
Ансамбль из Бурятии поразил Андрея Малахова частушками про заганский чеснок
Фото: Центр народного творчества Бурятии

Участницы народного ансамбля «Журавушка» из Мухоршибирского района Бурятии побывали на ТВ-передаче канала «Россия-1» «Песни от всей души» (12+) и встретились с ее ведущим Андреем Малаховым.

Артисты поразили студию народными распевами, зажигательными частушками про заганский чеснок, костюмами и подарками с малой Родины. Примечательно, что поездка состоялась в 30-летний юбилей создания ансамбля, который вскоре отпразднуют в своем селе Новый Заган.

«В поездке приняли участие сразу три руководителя коллектива – Филиппова Е.П., Будникова О.Ф., Алексеева В.П.. а также участница Филатова Н К. и ветеран ансамбля Леонова Валентина Марковна (1947 г.р.). Мы гордимся мухоршибирскими звездочками», - рассказала начальник управления культуры и туризма Мухоршибирского района Маргарита Гороховская.

Дата выхода выпуска в эфир пока неизвестна. 

Ранее «Номер один» сообщал, что на телепередаче спела блогер Татьяна Нежельская (Таня Артистка). Она представила песню собственного сочинения под названием «Шибко браво».

Теги
Андрей Малахов ТВ ансамбль

Все новости

Что такое программа долгосрочных сбережений
13.11.2025 в 12:12
Житель Бурятии чуть не оставил пожилого односельчанина без дров
13.11.2025 в 12:11
В Бурятии свершилась муниципальная реформа
13.11.2025 в 12:11
В Улан-Удэ водителям посоветовали использовать альтернативные маршруты
13.11.2025 в 12:01
В Бурятии водитель без прав слетел в кювет
13.11.2025 в 11:43
В Улан-Удэ приготовились к укладке асфальта
13.11.2025 в 11:40
В пятиэтажке на Борсоева в Улан-Удэ загорелся балкон
13.11.2025 в 11:27
Жительница Бурятии стала богаче на полмиллиона благодаря прокуратуре
13.11.2025 в 11:07
Ансамбль из Бурятии поразил Андрея Малахова частушками про заганский чеснок
13.11.2025 в 11:00
Почту в Бурятии освободят от налогов до 2030 года
13.11.2025 в 10:54
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
«Чиполлино» в исполнении будущих звезд
Бурятский хореографический колледж приглашает улан-удэнцев на балет по мотивам знаменитой истории Джанни Родари
11.11.2025 в 19:09
Жители Бурятии не попадут на «Голос кочевников» по «Пушкинской карте»

Фестиваль не может участвовать в программе «Пушкинской карты» с мая 2025 года

11.11.2025 в 15:34
Дирижер из Бурятии блеснул на конкурсе в Санкт-Петербурге
В нем приняли участие более 90 человек
10.11.2025 в 16:51
В Улан-Удэ рабочий обокрал заказчика, чтобы обустроить свой дом
Сумма похищенного составила 230 тысяч рублей
10.11.2025 в 10:48
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru