Ансамбль из Бурятии поразил Андрея Малахова частушками про заганский чеснок

Участницы народного ансамбля «Журавушка» из Мухоршибирского района Бурятии побывали на ТВ-передаче канала «Россия-1» «Песни от всей души» (12+) и встретились с ее ведущим Андреем Малаховым.

Артисты поразили студию народными распевами, зажигательными частушками про заганский чеснок, костюмами и подарками с малой Родины. Примечательно, что поездка состоялась в 30-летний юбилей создания ансамбля, который вскоре отпразднуют в своем селе Новый Заган.

«В поездке приняли участие сразу три руководителя коллектива – Филиппова Е.П., Будникова О.Ф., Алексеева В.П.. а также участница Филатова Н К. и ветеран ансамбля Леонова Валентина Марковна (1947 г.р.). Мы гордимся мухоршибирскими звездочками», - рассказала начальник управления культуры и туризма Мухоршибирского района Маргарита Гороховская.

Дата выхода выпуска в эфир пока неизвестна.

Ранее «Номер один» сообщал, что на телепередаче спела блогер Татьяна Нежельская (Таня Артистка). Она представила песню собственного сочинения под названием «Шибко браво».