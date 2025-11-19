Культура 19.11.2025 в 15:29

В Бурятии создадут музыкально-вокальную группу «СВОдный отряд»

Заявки ждут до середины декабря
Текст: Карина Перова
В Бурятии создадут музыкально-вокальную группу «СВОдный отряд»
Фото: ТГ-канал Соелмы Дагаевой

В Бурятии по инициативе ветерана боевых действий гвардии старшины Олега Елаева создадут музыкально-вокальную группу под условным названием «СВОдный отряд».

По словам министра культуры региона Соелмы Дагаевой, проект будет вести Центр креативных индустрий, который поможет собрать команду, обучить и продвинуть.

Заявки на конкурс от талантливых исполнителей, музыкантов, авторов песен, участников СВО не только из нашей республики, но и других регионов, ждут до середины декабря.

Планируется, что образуется группа с новыми песнями, репертуаром и готовым концертом к июню 2026-го года.

«Братья, боевые товарищи, присоединяйтесь. Потому что нам нужна авторская песня, которая будет вдохновлять наших ребят на передовой. И в целом весь народ», - сказал Олег Елаев.

 

