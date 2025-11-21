Казачий ансамбль из Улан-Удэ выступил на одной сцене с Надеждой Бабкиной

Казаки из Улан-Удэ выступили на одной сцене с народной артисткой России Надеждой Бабкиной. Они стали участниками гала-концерта лауреатов всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», который состоялся в Московском государственном академическом театре «Русская песня».

В число победителей региональных отборочных этапов вошел народный забайкальский казачий ансамбль «Станица» из столицы Бурятии. Художественным руководителем коллектива является заслуженный работник культуры РБ Георгий Григорьев.

«Концерт прошёл феерично, а наши казаки выступили на одной сцене с народной артисткой России Надеждой Бабкиной и стали настоящим украшением вечера», - прокомментировали в полпредстве Бурятии в Москве.