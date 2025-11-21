Лидер группы «Сезон Дождей» из Улан-Удэ поборется за 5 млн рублей

Фронтмен популярной группы «Сезон Дождей» из Бурятии 35-летний Иван Уланов поборется за 5 млн рублей в шоу перевоплощений «Ярче звезд» (16+) на ТНТ. Выпуск с его участием выйдет в эфир в субботу, 22 ноября, в 22:00.

«Артист, песню которого я буду исполнять на шоу, очень сильно повлиял на мою творческую жизнь. Это один из моих любимых исполнителей! Его посыл - свет и добро. Я хотел бы то же самое транслировать и в своем творчестве. Именно поэтому я решил принять участие в этом проекте», - рассказал Иван.

Исполнитель подчеркнул, что любит путешествовать – он объездил всю Азию и успел шесть лет прожить в Поднебесной. Поэтому он умеет говорить, читать и петь на китайском языке. Уланов подчеркнул: если победит в шоу, то денежный приз потратит на новую аппаратуру для записи музыки.

«Как вы наверняка знаете, я вокалист группы “Сезон Дождей”, и у нас есть свое авторское творчество. Для его популяризации, конечно же, нужно записывать хорошую, качественную музыку. Если выиграю, куплю компьютер, клавиши, микрофоны для записи», - отметил музыкант.

Напомним, в прошлом году Иван Уланов участвовал в конкурсе телеканала «Россия 1» «Ну-ка, все вместе» (12+).