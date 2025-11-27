Ансамбль «Булжамуур» из Бурятии завоевал Гран-при в Ташкенте

Образцовый ансамбль «Булжамуур» из Бурятии с 21 по 24 ноября участвовал в международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Жемчужина Азии» в столице Узбекистана, Ташкенте.

Коллектив завоевал Гран-при, а также был удостоен звания лауреата I степени в двух возрастных категориях: среди участников 8-10 лет и 11-14 лет. Кроме того, жюри отметило высокое искусство балетмейстерской работы, вручив специальный приз за танцевальную композицию «У моря».

«Особой чести удостоились юные артисты, получив специальный приз от чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Узбекистан Алексея Ерхова», - отметили в Минкультуры Бурятии.