Культура 27.11.2025 в 14:59
Ансамбль «Булжамуур» из Бурятии завоевал Гран-при в Ташкенте
Там проходил конкурс-фестиваль «Жемчужина Азии»
Текст: Карина Перова
Образцовый ансамбль «Булжамуур» из Бурятии с 21 по 24 ноября участвовал в международном конкурсе-фестивале хореографического искусства «Жемчужина Азии» в столице Узбекистана, Ташкенте.
Коллектив завоевал Гран-при, а также был удостоен звания лауреата I степени в двух возрастных категориях: среди участников 8-10 лет и 11-14 лет. Кроме того, жюри отметило высокое искусство балетмейстерской работы, вручив специальный приз за танцевальную композицию «У моря».
«Особой чести удостоились юные артисты, получив специальный приз от чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Узбекистан Алексея Ерхова», - отметили в Минкультуры Бурятии.
