Ансамбль из Бурятии блеснул на «Российской студенческой весне»

В Казани с 25 по 28 ноября проходил XXXIII фестиваль «Российская студенческая весна». Свои таланты в десяти творческих направлениях представили более 2 тысяч студентов из 82 регионов.

На мероприятии блеснул народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» Бурятского госуниверситета. Коллектив стал обладателем Гран-при в «Танцевальном» направлении.

Их победный танец «Арадай туг» принес бурятскому ансамблю 100 тысяч рублей. Ребята направят деньги на развитие своего творчества.

Ранее «Номер один» сообщал, что участники «Байкальских волн» снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым.