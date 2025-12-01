Культура 01.12.2025 в 10:14

Ансамбль из Бурятии блеснул на «Российской студенческой весне»

Коллектив БГУ «Байкальские волны» завоевал Гран-при
Текст: Карина Перова
Фото: правительство Бурятии

В Казани с 25 по 28 ноября проходил XXXIII фестиваль «Российская студенческая весна». Свои таланты в десяти творческих направлениях представили более 2 тысяч студентов из 82 регионов.

На мероприятии блеснул народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» Бурятского госуниверситета. Коллектив стал обладателем Гран-при в «Танцевальном» направлении.

Их победный танец «Арадай туг» принес бурятскому ансамблю 100 тысяч рублей. Ребята направят деньги на развитие своего творчества.

Ранее «Номер один» сообщал, что участники «Байкальских волн» снялись в клипе с Олегом Газмановым и Денисом Майдановым.

ЗУРХАЙ
с 26 ноября по 2 декабря

