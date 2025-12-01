Бурятия впервые приняла участие в престижной выставке в Японии

Три бурятских мастера представили свое искусство на одной из главных арт-сцен Японии – 8-й Tokyo International Art Fair (Belle Salle Roppongi). Наша республика впервые приняла участие в этой престижной выставке. Она состоялась с 28 по 29 ноября, работы показали умельцы из 30 с лишним стран.

Свои произведения привезли Эржена Будаева (оз. Байкал), картины которой это медитативная абстрактная живопись с элементами саундхилла и буддийской философии.

Скульптор Пётр Гармаев привез свои скульптуры в камне и металле и ювелирный мастер Туяна Бадмаева – авторские ювелирные украшения с бурятскими орнаментами и природными мотивами Байкала.