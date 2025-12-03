Культура 03.12.2025 в 12:46

В аэропорту Улан-Удэ появилась настенная роспись «Хадаг» и «Будка историй»

Их создали в рамках проекта ВЭБ.РФ «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)»
A- A+
Текст: Карина Перова
В аэропорту Улан-Удэ появилась настенная роспись «Хадаг» и «Будка историй»
Фото: Центр креативных индустрий «Хэб-Хаб»

Новый терминал международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ становится краше благодаря социокультурному проекту ВЭБ.РФ «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)».

5 декабря в 10:00 Центр креативных индустрий «Хэб-Хаб» официально представит первые результаты (6+). По пути, ведущему от телетрапа к багажному отделению, расположилась настенная роспись «Хадаг» как символ гостеприимства республики. В композиции переплетаются образы авиации, природы и традиций Бурятии, завершаясь кругом ёхора – символом единства всех жителей.

В зале ожидания воздушной гавани откроют арт-объект «Будка историй», где можно послушать истории об Улан-Удэ и гражданской авиации Бурятии от жителей республики и ветеранов авиаотрасли. Специально для проекта в аэропорту совместно с жителями создали тематические фотозоны.

Также в зале аэропорта состоится открытие выставки «Сокровища Бурятии». Экспозиция познакомит с лучшими работами бурятских художников из фондов Национального музея РБ.  

«В мероприятии примут участие руководство правительства Республики Бурятия, представители ВЭБ.РФ, аэропорта «Байкал» и создатели социокультурного проекта в республике», - отметили организаторы.

Возрастное ограничение 6+



Теги
аэропорт сайнуу

Все новости

Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение
03.12.2025 в 14:00
«Не виноватая я…»
03.12.2025 в 13:06
В аэропорту Улан-Удэ появилась настенная роспись «Хадаг» и «Будка историй»
03.12.2025 в 12:46
В Улан-Удэ машина ГАИ попала в ДТП
03.12.2025 в 12:32
В Бурятии из желудка женщины достали столовую ложку
03.12.2025 в 12:11
В Бурятии четырехмесячный малыш умер от дистрофии
03.12.2025 в 11:57
Спорттовары в Улан-Удэ обчистил местный уголовник
03.12.2025 в 11:51
В Бурятии юношу оштрафовали за никнейм, а предпринимателя – за коловрат
03.12.2025 в 11:41
Преподаватель Бурятского госуниверситета получила орден культуры президента Кореи
03.12.2025 в 11:40
В Улан-Удэ штрафуют не только «зайцев», но и людей с чужими проездными
03.12.2025 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
Бурятия впервые приняла участие в престижной выставке в Японии
Свои работы представили три мастера
01.12.2025 в 16:21
Ансамбль из Бурятии блеснул на «Российской студенческой весне»
Коллектив БГУ «Байкальские волны» завоевал Гран-при
01.12.2025 в 10:14
Культура в фокусе: как нацпроект «Семья» преображает жизнь в Бурятии
Как теперь выглядит культурный ландшафт республики
28.11.2025 в 18:31
Ансамбль «Булжамуур» из Бурятии завоевал Гран-при в Ташкенте
Там проходил конкурс-фестиваль «Жемчужина Азии»
27.11.2025 в 14:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru