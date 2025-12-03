В аэропорту Улан-Удэ появилась настенная роспись «Хадаг» и «Будка историй»

Новый терминал международного аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ становится краше благодаря социокультурному проекту ВЭБ.РФ «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)».

5 декабря в 10:00 Центр креативных индустрий «Хэб-Хаб» официально представит первые результаты (6+). По пути, ведущему от телетрапа к багажному отделению, расположилась настенная роспись «Хадаг» как символ гостеприимства республики. В композиции переплетаются образы авиации, природы и традиций Бурятии, завершаясь кругом ёхора – символом единства всех жителей.

В зале ожидания воздушной гавани откроют арт-объект «Будка историй», где можно послушать истории об Улан-Удэ и гражданской авиации Бурятии от жителей республики и ветеранов авиаотрасли. Специально для проекта в аэропорту совместно с жителями создали тематические фотозоны.

Также в зале аэропорта состоится открытие выставки «Сокровища Бурятии». Экспозиция познакомит с лучшими работами бурятских художников из фондов Национального музея РБ.

«В мероприятии примут участие руководство правительства Республики Бурятия, представители ВЭБ.РФ, аэропорта «Байкал» и создатели социокультурного проекта в республике», - отметили организаторы.

Возрастное ограничение 6+