Культура 03.12.2025 в 15:10

Солнечная Италия посреди зимы в Улан-Удэ

Учащиеся БРХК представят знаменитый балет «Чиполлино»
A- A+
Солнечная Италия посреди зимы в Улан-Удэ
Фото: Бурятский республиканский хореографический колледж

9 декабря Бурятский театр оперы и балета превратится в сказочный итальянский город, где учащиеся Бурятского республиканского хореографического колледжа представят знаменитый балет «Чиполлино».

Веселый спектакль по мотивам сказки знаменитого писателя Джанни Родари рассказывает о приключениях мальчика-луковки и его друзей. Сочетание музыки Карэна Хачатуряна и хореографии Генриха Майорова позволило этому балету войти в золотой фонд искусства. Сюжет насыщен гротеском и юмором, но в центре остаются вечные ценности – дружба, трудолюбие, честность и благородство.

Почему это нельзя пропустить?

Будущие звезды. Все партии исполняют студенты хореографического колледжа. Зрители увидят на сцене артистов, чья техника уже сегодня вызывает восхищение. Именно молодость исполнителей придает спектаклю тот самый задор и искренность, которые так нравятся детям.

Знак качества и связь с Бурятией. Генрих Майоров был удостоен Государственной премии СССР за создание «Чиполлино», а его постановка идет на ведущих сценах страны. Для Улан-Удэ это особый спектакль, ведь знаменитый балетмейстер — наш земляк, поэтому здесь к его творению относятся особенно трепетно.

Зрелищность. Яркие костюмы «овощных» персонажей, гротеск и лирические дуэты делают «Чиполлино» понятным даже для самых маленьких и интересным для взрослых.

«Это не просто детский спектакль, это настоящий семейный блокбастер. Здесь есть погони, смешные превращения и глубокий смысл — история о том, как важно быть честным и верным другом. Мы хотим подарить городу заряд оптимизма перед Новым годом», — отмечает директор БРХК Эльвира Доржиева.

Показ балета «Чиполлино» состоится 9 декабря дважды: дневной спектакль в 14:00 и вечерний в 18:30 на сцене Бурятского театра оперы и балета.

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке: https://vk.cc/cQL4YA. Действует программа «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 0+

Реклама. ГАПОУ РБ «БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева»

Erid: 2VfnxvYLdxu

Теги
БРХК Чиполлино спектакль

Все новости

Республика – фронту
03.12.2025 в 15:35
В Каменске вместо непроходимого оврага появилась удобная пешеходная зона
03.12.2025 в 15:25
На севере Бурятии поймали трех браконьеров
03.12.2025 в 15:19
Мэрия Улан-Удэ призывает проверить ЕГРН
03.12.2025 в 15:11
Солнечная Италия посреди зимы в Улан-Удэ
03.12.2025 в 15:10
Житель Бурятии застрелил двух односельчан
03.12.2025 в 14:58
В Бурятии дорабатывают напряженный бюджет-2026
03.12.2025 в 14:31
В Улан-Удэ запустят дополнительные автобусы по шести маршрутам
03.12.2025 в 14:13
«Пнул бабушку по голове»
03.12.2025 в 14:13
Инструктора Авиалесоохраны Бурятии наградили медалью за спасение
03.12.2025 в 14:00
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В аэропорту Улан-Удэ появилась настенная роспись «Хадаг» и «Будка историй»
Их создали в рамках проекта ВЭБ.РФ «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)»
03.12.2025 в 12:46
Бурятия впервые приняла участие в престижной выставке в Японии
Свои работы представили три мастера
01.12.2025 в 16:21
Ансамбль из Бурятии блеснул на «Российской студенческой весне»
Коллектив БГУ «Байкальские волны» завоевал Гран-при
01.12.2025 в 10:14
Культура в фокусе: как нацпроект «Семья» преображает жизнь в Бурятии
Как теперь выглядит культурный ландшафт республики
28.11.2025 в 18:31
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru