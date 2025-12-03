Солнечная Италия посреди зимы в Улан-Удэ

9 декабря Бурятский театр оперы и балета превратится в сказочный итальянский город, где учащиеся Бурятского республиканского хореографического колледжа представят знаменитый балет «Чиполлино».

Веселый спектакль по мотивам сказки знаменитого писателя Джанни Родари рассказывает о приключениях мальчика-луковки и его друзей. Сочетание музыки Карэна Хачатуряна и хореографии Генриха Майорова позволило этому балету войти в золотой фонд искусства. Сюжет насыщен гротеском и юмором, но в центре остаются вечные ценности – дружба, трудолюбие, честность и благородство.

Почему это нельзя пропустить?

Будущие звезды. Все партии исполняют студенты хореографического колледжа. Зрители увидят на сцене артистов, чья техника уже сегодня вызывает восхищение. Именно молодость исполнителей придает спектаклю тот самый задор и искренность, которые так нравятся детям.

Знак качества и связь с Бурятией. Генрих Майоров был удостоен Государственной премии СССР за создание «Чиполлино», а его постановка идет на ведущих сценах страны. Для Улан-Удэ это особый спектакль, ведь знаменитый балетмейстер — наш земляк, поэтому здесь к его творению относятся особенно трепетно.

Зрелищность. Яркие костюмы «овощных» персонажей, гротеск и лирические дуэты делают «Чиполлино» понятным даже для самых маленьких и интересным для взрослых.

«Это не просто детский спектакль, это настоящий семейный блокбастер. Здесь есть погони, смешные превращения и глубокий смысл — история о том, как важно быть честным и верным другом. Мы хотим подарить городу заряд оптимизма перед Новым годом», — отмечает директор БРХК Эльвира Доржиева.

Показ балета «Чиполлино» состоится 9 декабря дважды: дневной спектакль в 14:00 и вечерний в 18:30 на сцене Бурятского театра оперы и балета.

Билеты можно приобрести онлайн по ссылке: https://vk.cc/cQL4YA. Действует программа «Пушкинская карта».

Возрастное ограничение 0+

Реклама. ГАПОУ РБ «БРХК им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева»

Erid: 2VfnxvYLdxu