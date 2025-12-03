Молодые ученые Бурятии разработали мясные снеки для спортсменов

В Бурятии студенты и молодые ученые БГСХА представили экспертам НТИ и индустриальным партнерам акселератора «БайкалТех» свои новые разработки. Они создали сублимированный суп шулээн, лечебные свечи «Травы Саян», бальзам на основе лекарственных трав Байкальского региона «Эликсир здоровья», «жидкие патчи», «искусственную кожу», массажный микротоковый пояс для лошадей, леденцовую карамель с календулой и др.

Особое внимание получили проекты по разработке органо-минерального удобрения из лигнинцеллюлозы для агроклиматических сложных регионов и производству мясных снеков для людей, ведущих активный образ жизни. Авторам предложили доработать свои задумки, и тогда они смогут рассчитывать на коммерческое сотрудничество. Так, гендиректор венчурного фонда «Трамплин» Сергей Сухих отметил, что первую идею можно в тестовом режиме внедрить на агропредприятии в Беларуси.

О полезности мясных снеков высказалась директор по развитию ООО «БруттоНетто» Полина Харламова. Специалист пообещала максимально быстро довести продукт до полок магазинов, сфокусировав технологию под требования рынка специализированного питания, создав сильный бренд с использованием экспертизы в дистрибуции.

«Рынок спортивного специализированного питания переполнен сладкой снековой продукцией: протеиновыми и злаковыми батончиками. Потребитель, который ищет высокобелковую, но несладкую альтернативу для перекуса, фактически лишен выбора. Проект по производству мясных снеков имеет сильную продуктовую гипотезу и соответствует запросам рынка», - подчеркнула Харламова.

Команда студентов также предложила инновационное решение для продления полёта БПЛА с целью его использования в аграрных целях.