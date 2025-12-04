В Бурятии не стало закройщицы театра кукол «Ульгэр»

Вчера, 3 декабря, в Бурятии ушла из жизни закройщица театра кукол «Ульгэр» Любовь Сергеевна Ботоева. Она посвятила профессиональной деятельности в сфере пошива костюмов и сценического текстиля более 45 лет, из них 21 год работала в этом театре.

Как отметили в Минкультуры республики, мастерица внесла значительный вклад в подготовку и обновление сценических костюмов для артистов-кукловодов. Также она создавала костюмы для кукол и ростовых фигур, головные уборы, обувь, ширмы и сценическую одежду. Женщина активно делилась опытом и знаниями, создавала атмосферу тепла и поддержки в коллективе.

За многолетний добросовестный труд была награждена многочисленными грамотами театра, почетной грамотой (2013) и благодарностью Минкультуры РБ (2017), почетной грамотой Народного Хурала (2022).

Прощание с Любовью Сергеевной пройдет 6 декабря в 14:00 в поселке Корсаково Кабанского района (ул. Печкина, 31).