Бурятия снова покорила «Всю страну»

Молодежный ансамбль моринхуристов из Бурятии покорил всю Россию. Коллектив успешно выступил на гала-концерте конкурса этнической музыки «Вся страна» в Москве.

Бурятские музыканты под руководством лауреата международных конкурсов Эрдэма Дымбрылова заняли первое место и главный приз - 500 тысяч рублей. Вторым стал фольклорный ансамбль «Шулдыр» (Петрозаводск), третьими – группа «Тиссая» (Луганск).

Свои таланты продемонстрировали сольные исполнители, вокальные и вокально-инструментальные коллективы из восьми федеральных округов и новых территорий России.

«Впервые конкурс состоялся в 2023 году. Первое место тогда завоевал заслуженный артист РБ Чингис Раднаев», - напомнили в правительстве Бурятии.