Культура 05.12.2025 в 11:07

Бурятия снова покорила «Всю страну»

Республика завоевала вторую победу в конкурсе этнической музыки
A- A+
Текст: Карина Перова
Бурятия снова покорила «Всю страну»
Фото: правительство Бурятии

Молодежный ансамбль моринхуристов из Бурятии покорил всю Россию. Коллектив успешно выступил на гала-концерте конкурса этнической музыки «Вся страна» в Москве.

Бурятские музыканты под руководством лауреата международных конкурсов Эрдэма Дымбрылова заняли первое место и главный приз - 500 тысяч рублей. Вторым стал фольклорный ансамбль «Шулдыр» (Петрозаводск), третьими – группа «Тиссая» (Луганск).

Свои таланты продемонстрировали сольные исполнители, вокальные и вокально-инструментальные коллективы из восьми федеральных округов и новых территорий России.

«Впервые конкурс состоялся в 2023 году. Первое место тогда завоевал заслуженный артист РБ Чингис Раднаев», - напомнили в правительстве Бурятии.

Теги
творчество конкурс культура

Все новости

В Улан-Удэ более тысячи человек переселят из аварийного жилья до 2027 года
05.12.2025 в 12:00
Пожилая учитель из Бурятии перевела мошенникам больше двух миллионов
05.12.2025 в 11:49
В Бурятии участнику программы «Гектар» вручили «Звезду Дальнего Востока»
05.12.2025 в 11:42
Бурятия снова покорила «Всю страну»
05.12.2025 в 11:07
В Бурятии пенсионер едва не задушил школьницу, приняв ее за украинскую шпионку
05.12.2025 в 11:03
В Бурятии открыли экологическую тропу в закаменском селе
05.12.2025 в 10:47
В Бурятии осудят двух иностранок за контрабанду рогов сайгака
05.12.2025 в 10:30
По вине водителя БМВ в Бурятии произошло ДТП
05.12.2025 в 10:26
В школе Бурятии, где мерзли дети, заменили неисправный насос
05.12.2025 в 10:19
23-летняя жительница Бурятии сбывала партию метадона в Гусиноозерске
05.12.2025 в 09:55
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

Читайте также
В Бурятии не стало закройщицы театра кукол «Ульгэр»
Ушла из жизни Любовь Сергеевна Ботоева
04.12.2025 в 17:23
Молодые ученые Бурятии разработали мясные снеки для спортсменов
Представители бизнеса пообещали помочь в развитии бренда
03.12.2025 в 16:48
Солнечная Италия посреди зимы в Улан-Удэ
Учащиеся БРХК представят знаменитый балет «Чиполлино»
03.12.2025 в 15:10
В аэропорту Улан-Удэ появилась настенная роспись «Хадаг» и «Будка историй»
Их создали в рамках проекта ВЭБ.РФ «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)»
03.12.2025 в 12:46
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru