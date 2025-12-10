Экс-директору Цирка Бурятии вручили медаль Александра Твардовского

Бывшему директору Цирка Бурятии, руководителю Центра креативных индустрий РБ Наталье Борисовой вручили медаль Александра Твардовского. Чествование состоялось в Москве.

Эту престижную награду министерства культуры РФ учредили в 2025 году. Она носит имя легендарного писателя-фронтовика, журналиста и военного корреспондента Александра Твардовского, автора бессмертной, народной поэмы «Василий Теркин».

Медаль вручают деятелям культуры и искусств за существенный вклад в реализацию творческих проектов, воплощенных в условиях военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. А также за реализацию мероприятий, помогающих в поднятии духа и укреплении нравственных ценностей общества.

Наталья Борисова с начала специальной военной операции неоднократно участвовала в гуманитарных миссиях, выезжала в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Она входила в состав первой агитбригады бурятских артистов, дающих концерты в зоне проведения специальной военной операции. Помогала доставлять гуманитарную помощь и встречалась с военнослужащими и жителями новых регионов России.