Режиссер из Бурятии поставит эскиз спектакля на сцене Малого театра

Артист и режиссер Бурятского театра драмы Цырен Батоцыренов стал финалистом третьей режиссерской лаборатории «Россия. Время героев. От XX к XXI веку» Малого театра.

Цырен вошёл в число тех, кому доверят поставить эскиз спектакля на сцене Малого театра. Подчеркивается, что всего поступило почти сто заявок. Творец начнет работу в январе 2026 года.

«Такая возможность дана тем, кто умеет слышать время, героя и его историю. Это большая победа и признание таланта. Мы рады, что среди этих имён есть наш артист», - прокомментировали в Буряад театре.

В числе режиссерских постановок Батоцыренова – дебютный моноспекталь «Үүлэн тээшэ харгы» («Дорога на облака») (12+) и комедия «НЕ-ДО-РОС-ль» (12+) по пьесе Дениса Фонвизина.