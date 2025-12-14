Культура 14.12.2025 в 11:59

В парках Улан-Удэ открылся зимний сезон

Вчера прошли веселые старты
Скриншот из видео Мэрия Улан-Удэ

В столице Бурятии официально стартовал зимний сезон, и парки города наполнились праздничной атмосферой. Жители Улан-Удэ получили возможность окунуться в зимние развлечения, которые начались одновременно в четырёх парках. На каждой площадке были подготовлены уникальные программы, включающие спортивные состязания, сказочные встречи и весёлые конкурсы.

Парк «Юбилейный» превратился в настоящую арену ледовых приключений. Здесь горожан ждали разнообразные конкурсы для всей семьи, возможность покататься на коньках, фотосессии с хаски, лошадьми и пони. Также гости могли пообщаться с большим пушистым мишкой и согреться горячим облепиховым чаем.

Парк «Кристальный» провёл для жителей города спортивную эстафету и зимние игры для детей и взрослых. Все желающие могли сделать бесплатные фотографии с огромным медведем.

Парк имени С. Н. Орешкова предложил посетителям зимние забавы: катание на ватрушках, метание снежков и перетягивание каната.

В парке имени Д. Ж. Жанаева гостей встретили Чебурашка и Лабубу. Чебурашка и крокодил Гена организовали для детей зажигательную зарядку. Кроме того, для всех желающих были организованы танцы, игры и бесплатные фотосессии.

