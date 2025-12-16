Лариса Соковикова стала народной артистки Бурятии

Солистка Бурятского театра оперы и балета Лариса Соковикова стала народной артисткой республики. Заслуженную награду 12 декабря ей вручили глава региона Алексей Цыденов и председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

Соковикова исполнила в спектаклях на сцене театра более 30 партий, среди них сложнейшие партии мирового репертуара.

«Лариса Васильевна Соковикова – талантливая вокалистка, замечательная актриса, обладательница роскошного лирического сопрано, педагог и видный деятель музыкальной жизни республики», - прокомментировали в Минкультуры Бурятии.