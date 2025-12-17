Культура 17.12.2025 в 12:06

В Бурятском театре оперы и балета сыграет четвероногий артист

В одной из постановок задействуют собаку
Текст: Карина Перова
В Бурятском театре оперы и балета сыграет четвероногий артист
Фото: Бурятский театр оперы и балета

В Бурятском театре оперы и балета новая восходящая звезда – собака породы «американский акита». Ему всего 8 месяцев, но Егерь умело освоил непростую роль в опере Джакомо Пуччини «Богема» (12+).

Задача перед четвероногим артистом была поставлена серьезная: подчеркнуть атмосферу тревоги и одиночества в третьем акте оперы. «У нас веризм, и собака у нас настоящая!», - пошутил главный дирижер театра Валентин Богданов.

Постановку с участием пса покажут 21 января в 18:30.

Возрастное ограничение 12+

опера театр

