Культура 17.12.2025 в 12:06
В Бурятском театре оперы и балета сыграет четвероногий артист
В одной из постановок задействуют собаку
Текст: Карина Перова
В Бурятском театре оперы и балета новая восходящая звезда – собака породы «американский акита». Ему всего 8 месяцев, но Егерь умело освоил непростую роль в опере Джакомо Пуччини «Богема» (12+).
Задача перед четвероногим артистом была поставлена серьезная: подчеркнуть атмосферу тревоги и одиночества в третьем акте оперы. «У нас веризм, и собака у нас настоящая!», - пошутил главный дирижер театра Валентин Богданов.
Постановку с участием пса покажут 21 января в 18:30.
Возрастное ограничение 12+