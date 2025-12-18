Культура 18.12.2025 в 09:41

В Бурятии скончался создатель скульптуры Арьяа Баала

Не стало художника-монументалиста Юрия Мандаганова
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии скончался создатель скульптуры Арьяа Баала
Фото: Минкультуры Бурятии

Накануне на 79-м году жизни скончался действительный член (академик) Российской академии художеств, заслуженный художник России, народный художник Бурятии, заслуженный работник культуры Монголии Юрий Ендонович Мандаганов.

Творец родом из Закаменска, там он начал заниматься в художественной студии. В 1968 году окончил Иркутское художественное училище, в 1974 г. – Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское).

Юрий Мандаганов был единственным бурятским художником, работавшим в уникальной технике флорентийской мозаики. Более 30 лет один из признанных мастеров современного монументального искусства посвятил развитию и популяризации мозаичного искусства в республике, обогащая его этнорегиональное своеобразие. Оригинальная техника интерпретации камней Байкальского региона принесла ему международное признание.

Работы Юрия Мандаганова украшают Бурятский академический театр драмы, аэропорт «Байкал», здание железнодорожного вокзала с мозаичными панно. В 2022 году в буддийском комплексе «Санага» завершилась установка монументальной статуи Будды Сострадания «Арьяа Баала».

Он активно представлял свои работы на выставках в более чем 20 городах России. Его произведения хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, Московского музея современного искусства, музея Н. Фешина в США и других известных музеях.

Юрий Ендонович создал профессиональную команду мастеров по флорентийской мозаике. В 2025 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Российской академией художеств и правительством Бурятии и создании в Улан-Удэ первой в России академической Творческой мастерской флорентийской мозаики под руководством Мандаганова.

«За выдающиеся заслуги был отмечен рядом высоких наград – Золотой медалью Союза художников России, медалью «И.И. Шувалова» Российской академии художеств, медалью в память 400-летия Дома Романовых, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградой Монголии – орденом «Полярная звезда», Почетной грамотой Улан-Батора», - добавили в Минкультуры Бурятии.

Прощание с художником состоится в Улан-Удэ 19 декабря с 9:30 до 11:30 ч. в поминальном зале по ул. Борсоева, 1а/1.

Теги
некролог

Все новости

Жителям Улан-Удэ почти год «задирали» плату за тепло
18.12.2025 в 09:53
В Бурятии скончался создатель скульптуры Арьяа Баала
18.12.2025 в 09:41
На Улан-Удэ обрушился сильный снегопад
18.12.2025 в 09:22
WB на страже леса
18.12.2025 в 09:00
Изменения в правилах вычета за спорт
18.12.2025 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 18 декабря 2025 года
18.12.2025 в 07:00
В Бурятии предприниматель попал в ловушку на Байкале
18.12.2025 в 06:00
В Бурятии осудят водителя, бросившего умирать сбитого пешехода
17.12.2025 в 17:14
Житель Бурятии обобрал покойного друга почти на 800 тысяч рублей
17.12.2025 в 16:46
Молодая улан-удэнка тайно повесила 11 кредитов на своего бывшего
17.12.2025 в 16:23
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Бурятском театре оперы и балета сыграет четвероногий артист
В одной из постановок задействуют собаку
17.12.2025 в 12:06
Лариса Соковикова стала народной артисткой Бурятии
Она является солисткой оперного театра
16.12.2025 в 12:58
В парках Улан-Удэ открылся зимний сезон
Вчера прошли веселые старты
14.12.2025 в 11:59
Режиссер из Бурятии поставит эскиз спектакля на сцене Малого театра
Миссию доверят Цырену Батоцыренову
10.12.2025 в 11:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru