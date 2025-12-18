В Бурятии скончался создатель скульптуры Арьяа Баала

Накануне на 79-м году жизни скончался действительный член (академик) Российской академии художеств, заслуженный художник России, народный художник Бурятии, заслуженный работник культуры Монголии Юрий Ендонович Мандаганов.

Творец родом из Закаменска, там он начал заниматься в художественной студии. В 1968 году окончил Иркутское художественное училище, в 1974 г. – Московское высшее художественно-промышленное училище (б. Строгановское).

Юрий Мандаганов был единственным бурятским художником, работавшим в уникальной технике флорентийской мозаики. Более 30 лет один из признанных мастеров современного монументального искусства посвятил развитию и популяризации мозаичного искусства в республике, обогащая его этнорегиональное своеобразие. Оригинальная техника интерпретации камней Байкальского региона принесла ему международное признание.

Работы Юрия Мандаганова украшают Бурятский академический театр драмы, аэропорт «Байкал», здание железнодорожного вокзала с мозаичными панно. В 2022 году в буддийском комплексе «Санага» завершилась установка монументальной статуи Будды Сострадания «Арьяа Баала».

Он активно представлял свои работы на выставках в более чем 20 городах России. Его произведения хранятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея Востока, Московского музея современного искусства, музея Н. Фешина в США и других известных музеях.

Юрий Ендонович создал профессиональную команду мастеров по флорентийской мозаике. В 2025 году было подписано соглашение о сотрудничестве между Российской академией художеств и правительством Бурятии и создании в Улан-Удэ первой в России академической Творческой мастерской флорентийской мозаики под руководством Мандаганова.

«За выдающиеся заслуги был отмечен рядом высоких наград – Золотой медалью Союза художников России, медалью «И.И. Шувалова» Российской академии художеств, медалью в память 400-летия Дома Романовых, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, наградой Монголии – орденом «Полярная звезда», Почетной грамотой Улан-Батора», - добавили в Минкультуры Бурятии.

Прощание с художником состоится в Улан-Удэ 19 декабря с 9:30 до 11:30 ч. в поминальном зале по ул. Борсоева, 1а/1.