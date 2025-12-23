В реестр нематериального культурного наследия Бурятии включили еще шесть объектов
В реестр нематериального культурного наследия Бурятии включили шесть новых объектов. Это поможет сохранить ценные знания, изучать их и передавать следующим поколениям.
Заявки рассматривал экспертный совет, в который входят ведущие ученые-этнографы, филологи, искусствоведы и практики в сфере традиционной культуры под председательством министра культуры республики Соелмы Дагаевой.
В Государственный реестр вошли следующие объекты:
песенный фольклор старообрядцев (семейских) Бурятии;
песенная традиция села Шарагол Кяхтинского района;
технология изготовления тохома (с бур. войлочного матраса) у окинских бурят;
ёхор кударинских бурят – особая манера кругового танца и пения;
песня-заклинание овцы (бур. гүтээ) – древний обрядовый напев Баргузинской долины;
эвенкийский обряд найди (поклонение духам предков) – ритуал почитания духов предков в Курумканском районе.