Культура 23.12.2025 в 11:23

В реестр нематериального культурного наследия Бурятии включили еще шесть объектов

Заявки рассматривал экспертный совет
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

В реестр нематериального культурного наследия Бурятии включили шесть новых объектов. Это поможет сохранить ценные знания, изучать их и передавать следующим поколениям.

Заявки рассматривал экспертный совет, в который входят ведущие ученые-этнографы, филологи, искусствоведы и практики в сфере традиционной культуры под председательством министра культуры республики Соелмы Дагаевой.

В Государственный реестр вошли следующие объекты:

  • песенный фольклор старообрядцев (семейских) Бурятии;

  • песенная традиция села Шарагол Кяхтинского района;

  • технология изготовления тохома (с бур. войлочного матраса) у окинских бурят;

  • ёхор кударинских бурят – особая манера кругового танца и пения;

  • песня-заклинание овцы (бур. гүтээ) – древний обрядовый напев Баргузинской долины;

  • эвенкийский обряд найди (поклонение духам предков) – ритуал почитания духов предков в Курумканском районе.

