В реестр нематериального культурного наследия Бурятии включили еще шесть объектов

В реестр нематериального культурного наследия Бурятии включили шесть новых объектов. Это поможет сохранить ценные знания, изучать их и передавать следующим поколениям.

Заявки рассматривал экспертный совет, в который входят ведущие ученые-этнографы, филологи, искусствоведы и практики в сфере традиционной культуры под председательством министра культуры республики Соелмы Дагаевой.

В Государственный реестр вошли следующие объекты: