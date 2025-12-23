Культура 23.12.2025 в 12:33

Бурятский театр кукол перечислил свыше полумиллиона бойцам СВО

Средства получил добровольческий центр «Сила добра 03»
Текст: Карина Перова
Фото: Минкультуры Бурятии

Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр» перечислил 563 тысячи рублей в фонд добровольческого центра «Сила добра 03» для помощи бойцам СВО.

Это часть средств, вырученных от продажи билетов на III республиканский фестиваль школьных театров «Алтан Баг» (0+). Постановки юных артистов увидели 4530 зрителей.

«Центр «Сила добра 03» уже в течение трех лет оказывает помощь нашим воинам в зоне СВО. Команда волонтеров снабжает бойцов обмундированием, медикаментами и продовольствием», - отметили в Минкультуры Бурятии.

