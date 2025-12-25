Культура 25.12.2025 в 13:06
Бурятская цирковая школа покорила конкурс «Мастера арены»
Коллектив взял Гран-при
Текст: Карина Перова
Бурятская республиканская цирковая школа победила на международном конкурсе циркового искусства «Мастера арены». Коллектив взял Гран-при в номинации «Театрализованное представление».
Школа представила на суд жюри работу «Семейное цирковое шоу «Заколдованная библиотека»» (0+) под режиссурой Елизаветы Шитиковой.
«Победа цирковой школы – это наглядный результат инвестиций в культуру, поддержки талантливой молодежи в рамках государственной политики, а также плодотворной работы всего большого коллектива единомышленников: педагогов, режиссеров, артистов, технических специалистов и, конечно, самих воспитанников», - прокомментировали в Минкультуры Бурятии.
Тегицирковая школа конкурс