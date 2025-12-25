Культура 25.12.2025 в 13:06

Бурятская цирковая школа покорила конкурс «Мастера арены»

Коллектив взял Гран-при
A- A+
Текст: Карина Перова
Бурятская цирковая школа покорила конкурс «Мастера арены»
Фото: Минкультуры Бурятии

Бурятская республиканская цирковая школа победила на международном конкурсе циркового искусства «Мастера арены». Коллектив взял Гран-при в номинации «Театрализованное представление».

Школа представила на суд жюри работу «Семейное цирковое шоу «Заколдованная библиотека»» (0+) под режиссурой Елизаветы Шитиковой.

«Победа цирковой школы – это наглядный результат инвестиций в культуру, поддержки талантливой молодежи в рамках государственной политики, а также плодотворной работы всего большого коллектива единомышленников: педагогов, режиссеров, артистов, технических специалистов и, конечно, самих воспитанников», - прокомментировали в Минкультуры Бурятии.

Теги
цирковая школа конкурс

Все новости

Верховный суд России затребовал дело по ТГК-14
25.12.2025 в 14:22
Депутат горсовета Улан-Удэ призвал ТОСы становится юрлицами
25.12.2025 в 14:09
Жителя Улан-Удэ осудили на 2,5 года за смертельное ДТП
25.12.2025 в 13:14
Бурятская цирковая школа покорила конкурс «Мастера арены»
25.12.2025 в 13:06
Нейросеть открыла доступ к банковской карте улан-удэнки
25.12.2025 в 13:05
Горсовет Улан-Удэ установил границы необычного ТОСа
25.12.2025 в 12:53
25-летний улан-удэнец «сходил» в театр за 18 тысяч рублей
25.12.2025 в 12:29
Собственные доходы Улан-Удэ оптимистично растут
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии в одном из домов нашли сильно обгоревшее тело
25.12.2025 в 12:28
В Бурятии военный-домушник присядет на 5 лет
25.12.2025 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 декабря

Читайте также
Бурятский театр кукол перечислил свыше полумиллиона бойцам СВО
Средства получил добровольческий центр «Сила добра 03»
23.12.2025 в 12:33
В реестр нематериального культурного наследия Бурятии включили еще шесть объектов
Заявки рассматривал экспертный совет
23.12.2025 в 11:23
Представления о малой родине
В Улан-Удэ открылась выставка плакатов «Тоонто нютаг»
19.12.2025 в 18:00
В Бурятии скончался создатель скульптуры Арьяа Баала
Не стало художника-монументалиста Юрия Мандаганова
18.12.2025 в 09:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru