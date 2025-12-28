Творческое объединение БАТО выступило в музее им Сампилова с бараньими косточками

27 декабря в Улан-Удэ в музее им. Ц.С. Сампилова прошло мероприятие известного творческого объединения «Бурятский андеграунд» (Б.А.Т.О) и выступление популярного дуэта Максима и Арюны Дашинимаевых.БАТО - арт-группа художников из Бурятии, известная своим стрит-артом, барельефами и на этот раз порадовало своих поклонников микстом современного искусства и традиционных бурятских игр.Посетители, а это были в основном молодые люди и поклонники современного творчества, смогли поучаствовать в соревнованиях по бурятской национальной игре Шагай Наадан. Которая подразумевает игру с бараньими косточками и весьма азартна, и интересна. А также принять участие в изготовление принтов на футболках с различными тематиками.Мероприятие завершилось удивительным по внутреннему содержанию концертом творческого и семейного дуэта Арюны и Максима Дашинимаевых. Исполнивших хиты на бурятском языке из альбома «НЭГЭН» (в переводе — «Один»). Среди них «Баншатай шүлэн», «Здравствуй, Бурятия», «Баяртай» и «Турунтаево».Как поется в последней песне, путник едет из Улан-Удэ в Турунтаево и в какой-то момент автобус на котором он едет, где-то на перевалах таежных сопок теряется в пространствах времени и расстояний. И начинает лететь в небесах. Главной нитью композиции остается философский поиск смыслов: кто мы, где мы, куда едем и зачем?Кочевники из творческого объединения БАТО в начале следующего года планируют продолжить выступления в городах Китая и Тайланда, а затем совершат тур по российским городам.Фото: «Номер один»