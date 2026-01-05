«Буратино» преодолел рубеж в млрд рублей

Новая экранизация сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» стала лидером новогоднего кинопроката, собрав за первые дни более миллиарда рублей.

Фильм, вышедший на экраны 1 января, уже посмотрели свыше 1,8 млн зрителей. Сборы за первые сутки проката составили более 226 млн рублей.

Режиссеры картины подчеркивают, что это не ремейк классического советского фильма, а новая версия истории, созданная по мотивам оригинальных произведений Карло Коллоди и Алексея Толстого.

Роль Буратино с помощью технологии motion capture исполнила актриса Виталия Корниенко. В фильме также снялись Александр Яценко, Анастасия Талызина, Фёдор Бондарчук и другие известные артисты. Музыку к картине написал композитор Алексей Рыбников, автор саундтрека к легендарному фильму 1975 года.

Высокие сборы «Буратино» (6+) подтверждают устойчивый интерес зрителей к семейному кино в новогодние праздники.