Культура 05.01.2026 в 14:03

Стартовал новый сезон «Зоны комфорта»

Жаргал Бадмацыренов вновь сыграл любимого зрителями бандита в популярном комедийном сериале
Текст: Макар Захаров
скриншот официального трейлера

На телеканале ТНТ и в онлайн-стримингах начался показ четвертого сезона популярного сериала «Зона комфорта» (18+). Об этом ранее анонсировал исполнитель главной роли Гарик Харламов.

Особый интерес у зрителей вызывает персонаж, которого играет уроженец Бурятии Жаргал Бадмацыренов. Его герой - бандит, периодически помогающий главному действующему лицу в решении различных «вопросиков». За время существования проекта этот колоритный персонаж успел стать одним из любимцев аудитории.

Новые серии комедийного сериала уже доступны для просмотра на стриминговых платформах.

