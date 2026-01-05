Стартовал новый сезон «Зоны комфорта»

На телеканале ТНТ и в онлайн-стримингах начался показ четвертого сезона популярного сериала «Зона комфорта» (18+). Об этом ранее анонсировал исполнитель главной роли Гарик Харламов.

Особый интерес у зрителей вызывает персонаж, которого играет уроженец Бурятии Жаргал Бадмацыренов. Его герой - бандит, периодически помогающий главному действующему лицу в решении различных «вопросиков». За время существования проекта этот колоритный персонаж успел стать одним из любимцев аудитории.

Новые серии комедийного сериала уже доступны для просмотра на стриминговых платформах.