Культура 08.01.2026 в 12:06

В Бурятии лучший креативщик получит 50 тысяч рублей за коня

Это животное станет символом грядущей «Алтарганы»
Текст: Карина Перова
В Бурятии лучший креативщик получит 50 тысяч рублей за коня
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии проходит конкурс на создание лучшего талисмана для «Алтарганы» – коня. Заявки принимают до 15 января (на почту: kreativ2025@list.ru). По словам министра культуры республики Соелмы Дагаевой, лучший автор получит приз – 50 тысяч рублей. Дизайн талисмана будет использоваться на всей сувенирной продукции.

Участвовать могут все желающие, кто любит рисовать, творить в графике или цифре – от любителей до профессионалов. Им предстоит передать характер, мощь и красоту хозяина года.

С подробностями и положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Сам же главный международный фестиваль бурятской культуры «Алтаргана» пройдет в этот году в начале июля (возрастное ограничение 6+).

Теги
Алтаргана конь конкурс символ

ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

