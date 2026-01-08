В Бурятии лучший креативщик получит 50 тысяч рублей за коня

В Бурятии проходит конкурс на создание лучшего талисмана для «Алтарганы» – коня. Заявки принимают до 15 января (на почту: kreativ2025@list.ru). По словам министра культуры республики Соелмы Дагаевой, лучший автор получит приз – 50 тысяч рублей. Дизайн талисмана будет использоваться на всей сувенирной продукции.

Участвовать могут все желающие, кто любит рисовать, творить в графике или цифре – от любителей до профессионалов. Им предстоит передать характер, мощь и красоту хозяина года.

С подробностями и положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Сам же главный международный фестиваль бурятской культуры «Алтаргана» пройдет в этот году в начале июля (возрастное ограничение 6+).