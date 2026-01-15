Музыкант из Бурятии исполнит свое новое произведение на «Созвездии молодых»

В Бурятском театре оперы и балета 1 февраля в 17:00 состоится концерт «Созвездие молодых» (6+). Ежегодно это мероприятие собирает талантливых музыкантов со всей республики. Все участники концертов – это выпускники или студенты ведущих творческих вузов и консерваторий Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Красноярска, Казани, Монголии.

Среди них – Лудуб Очиров, достаточно известный среди любителей классической музыки. Молодой человек учится на четвертом курсе Российской академии музыки имени Гнесиных. Каждое выступление музыканта – большое событие.

В прошлом году на концерте «Созвездие молодых» Лудуб исполнил произведение собственного сочинения «Закат над рекой» в сопровождении симфонического оркестра БГАТОиБ. В качестве дирижера выступил Николай Мазаев, студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Сам автор играл на фортепиано, партию на морин хуре исполнил Зандан Шойдоков. Слушатели остались в восторге от номера, это было одно из самых запоминающихся выступлений большого концерта.

В этом году Лудуб впервые исполнит произведение собственного сочинения «Саг – ханаабши?» («Время, где ты?»). За морин хуром – Зандан Шойдоков.

Концерт «Созвездие молодых» – это совместный проект Колледжа искусств им. П.И. Чайковского и Бурятского государственного академического театра оперы и балета им. Гомбо Цыдынжапова. Министерство культуры Бурятии также является соорганизатором и учредителем фестиваля.

Возрастное ограничение 6+