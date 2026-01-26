Культура 26.01.2026 в 13:34
Гармонисты из Бурятии дали жару в Новосибирске
Они выступили на конкурсе в честь баяниста Ивана Маланина
Текст: Карина Перова
С 14 по 23 января в Новосибирске прошел XIX международный конкурс-фестиваль, посвященный легендарному сибирскому баянисту Ивану Маланину. На мероприятии блеснул коллектив из Бурятии.
Ансамбль из Бичурского района, «Клуб гармонистов им. А. Слепнёва», принял участие в заочном формате. Их профессиональное мастерство удостоилось высокой оценки – диплома лауреата I степени.
Участники представили на фестивале следующие произведения: «Малая Родина» (авт. Ю. Кузьмин) и «Где родился, там и пригодился» (авт. А. Халецкий).
«Горжусь успехами наших артистов и благодарю участников ансамбля за вклад в сохранение и развитие народного музыкального искусства», - сказала глава Бичурского района Марина Савельева.
