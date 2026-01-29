Культура 29.01.2026 в 11:59

В Бурятии выступит фолк-группа AY YOLA

Коллектив приедет на «Голос кочевников»
Текст: Карина Перова
В Бурятии выступит фолк-группа AY YOLA
Фото: ТГ-канал фестиваля

На фестивале «Голос кочевников» (6+) в Ацагатской долине Бурятии выступит музыкальное трио из Башкортостана AY YOLA. Фолк-группа стала известной благодаря песне «Homay».

Напомним, организаторы приглашали коллектив еще на прошлый фестиваль, однако музыканты не смогли приехать в республику из-за плотного графика. В этом году гости и жители Бурятии смогут насладиться творчеством Адель Шайхитдиновой, Рината Рамазанова и Руслана Север. Проект создает современную этномузыку, вдохновлённую древним эпосом «Урал-Батыр».

«Они соединяют традиции предков с современными музыкальными стилями, создавая уникальное шоу, в котором оживают древние истории. Каждая песня – это глава великого предания, изложенного в новом формате. Вдохновляясь традициями устного повествования, группа добавляет к ним мощные электронные ритмы, живые гитарные партии и чарующие звуки башкирских инструментов», - сообщается в анонсе.

В этом году «Голос кочевников» пройдет 10 и 11 июля.

Возрастное ограничение 6+

 

AY YOLA голос кочевников

