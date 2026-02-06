Жители Улан-Удэ смогут «Открыть рот»

В Улан-Удэ пройдет битва декламаторов, где определят лучшего чтеца. 15 февраля пройдет юбилейный этап международного чемпионата «Открой рот». Победитель получит шанс выступить на Красной площади.

Как уверяют организаторы, 15 февраля тишину кофейни «Триста Бариста» нарушат только голоса, вдохнувшие жизнь в строки неизвестных книг. Здесь, в атмосфере дружеского азарта, развернется литературная битва — региональный этап знаменитого чемпионата по чтению вслух «Открой Рот». Без репетиций, с текстом в руках и эмоциями на пределе участники будут бороться за путевку в Москву.

Организатором события выступает Детско-юношеская библиотека. Специальная подготовка не требуется. Суть конкурса проста: участникам предстоит экспромтом, без подготовки, читать вслух выбранные организаторами отрывки из произведений. Текст они увидят впервые прямо на сцене. Мастерство, артистизм и умение увлечь слушателя будет оценивать строгое жюри, в состав которого войдут эксперты в области ораторского искусства и литературы.

Стать чемпионом в своем регионе — уже победа. Но главная награда ждет сильнейшего: он представит республику на крупной конференции «Восток», а также получит шанс побороться за выход в суперфинал. Он традиционно проходит на главной сцене страны — на Красной площади в столице.

Организаторы ждут всех, кто уверен в силе своего голоса и хочет ярко, эмоционально и запоминающимся образом подать текст. Участие абсолютно бесплатное.

Регистрацию на участие можно пройти в группе «Открой рот. Улан-Удэ» в социальной сети.

Возрастное ограничение: 18+