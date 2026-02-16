Культура 16.02.2026 в 13:08

В Улан-Удэ представят картины о легендарной стране у Байкала Баргуджин Токум

Необычный проект пройдет на улице Куйбышева, 20
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Улан-Удэ представят картины о легендарной стране у Байкала Баргуджин Токум
Фото: «Номер один»

Жители Улан-Удэ смогут познакомиться с небольшой частью картин, нарисованных в тех исторических местах. Проект пройдет с 21 февраля по 14 марта, по выходным дням с 13 часов.

Картины, которые представят, являются частью фондов Арт-резиденции «Баргуджин Токум» из Усть-Баргузина. В Арт-резиденцию приезжают художники со всей России, а также из Монголии, КНР и Японии, чтобы нарисовать картины и оставить в дар.

Уже нарисовано более тысячи картин. 30 из них представят в рамках указанного проекта. Их дополнят работы художников Союза художников Бурятии. Также будут представлены инсталляции, подготовленные талантливой молодежью.

Площадь, на которой пройдет проект, всего около 100 квадратных метров. Много там не покажешь, время ограничено, поэтому количество билетов для посетителей тоже ограничено. Интересно, что картины – это лишь часть проекта. На фоне картин пройдет целый ряд встреч.

В одни выходные историк Баир Нанзатов выступит с лекцией «Баргуджин Токум – земля предков», выступит группа Namgar и хор Urgy Jam. В другие пройдет встреча с народной артисткой Бурятии Бадма-Хандой Аюшеевой. Будут кинопоказы, рассказ о традициях сватовства и так далее.

Возрастное ограничение 6+

Теги
Баргуджин Токум выставка

Все новости

В столице Монголии откроют все частные парковки для общего доступа в праздники Нового года
16.02.2026 в 14:03
В Бурятии стартовал первый этап реконструкции Нюгуйского моста
16.02.2026 в 14:01
В столовой организовали майнинг-ферму
16.02.2026 в 13:51
Спортсменка из Бурятии пробилась на первенство Европы по тхэквондо ИТФ
16.02.2026 в 13:32
В Улан-Удэ представят картины о легендарной стране у Байкала Баргуджин Токум
16.02.2026 в 13:08
В Бурятии избавятся от вандальных надписей и граффити, уродующих скалы
16.02.2026 в 12:52
Эндокринологическая служба Бурятии вошла в десятку лучших в России
16.02.2026 в 12:34
«Некоторые крутили у виска, говорили, зачем мне это надо»
16.02.2026 в 12:32
Работа с «нефтяной линзой» в Улан-Удэ выходит на новый этап
16.02.2026 в 12:18
Ветераны СВО в Бурятии дают все больше уроков для подрастающего поколения
16.02.2026 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 февраля

Читайте также
Актриса из Улан-Удэ стала лауреатом спецпремии «Золотая Маска»
Награды удостоена Нина Туманова
09.02.2026 в 16:18
Бурятия и Сербия провели телемост к презентации книги о Савве Рагузинском
Историки и общественные деятели двух стран обсудили личность основателя Кяхты и ее роль в развитии Чайного пути
07.02.2026 в 13:24
Жители Улан-Удэ смогут «Открыть рот»
В столице Бурятии пройдет чемпионат по чтению
06.02.2026 в 14:35
В Улан-Удэ презентуют сборник бурятских народных песен
Его составила фольклорист Цырендолгор Бадмацыренова
05.02.2026 в 12:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru