В Улан-Удэ представят картины о легендарной стране у Байкала Баргуджин Токум

Жители Улан-Удэ смогут познакомиться с небольшой частью картин, нарисованных в тех исторических местах. Проект пройдет с 21 февраля по 14 марта, по выходным дням с 13 часов.

Картины, которые представят, являются частью фондов Арт-резиденции «Баргуджин Токум» из Усть-Баргузина. В Арт-резиденцию приезжают художники со всей России, а также из Монголии, КНР и Японии, чтобы нарисовать картины и оставить в дар.

Уже нарисовано более тысячи картин. 30 из них представят в рамках указанного проекта. Их дополнят работы художников Союза художников Бурятии. Также будут представлены инсталляции, подготовленные талантливой молодежью.

Площадь, на которой пройдет проект, всего около 100 квадратных метров. Много там не покажешь, время ограничено, поэтому количество билетов для посетителей тоже ограничено. Интересно, что картины – это лишь часть проекта. На фоне картин пройдет целый ряд встреч.

В одни выходные историк Баир Нанзатов выступит с лекцией «Баргуджин Токум – земля предков», выступит группа Namgar и хор Urgy Jam. В другие пройдет встреча с народной артисткой Бурятии Бадма-Хандой Аюшеевой. Будут кинопоказы, рассказ о традициях сватовства и так далее.

