Культура 19.02.2026 в 11:00

Юные улан-удэнцы создали пластилиновый мультфильм

Работу детсадовцы посвятили Сагаалгану
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ воспитанники группы № 6 «IT-Детки» детского сада № 64 «Колокольчик» вс честь Белого месяца создали 3-минутный пластилиновый мультфильм «Чудеса на Сагаалган».

Работая над проектом, дети изучили историю праздника и сделали мультик своими руками: написали сценарий, слепили персонажей и декорации, озвучили героев.

«Каждый кадр выполнен из пластилина и снят в технике покадровой анимации. Проект помог развить фантазию, мелкую моторику и навыки командной работы», - рассказали в комитете по образованию администрации города.

