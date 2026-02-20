Артистка из Бурятии отметит 50-летие своей творческой деятельности

Народная артистка России из Бурятии Дарима Линховоин вошла в число членов жюри Национальной театральной премии «Золотая маска» (6+). Списки на последнем заседании утвердил секретариат Союза театральных деятелей России.

Дарима Линховоин и еще 13 деятелей искусства будут оценивать творцов в номинации «Музыкальный театр». Имена лауреатов «Золотой маски» назовут на торжественной церемонии вручения.

Кроме того, в этом году артистка отмечает 50-летие своей творческой деятельности. Юбилейный концерт состоится 11 апреля (6+). На сцену выйдут солисты бурятской оперы и монгольские артисты.

«За пятьдесят лет через руки Даримы Линховоин прошли сотни клавиров от «Бориса Годунова» до «Тоски», от «Атиллы» до «Отелло». Каждая партия, каждая фермата, каждая пауза выстраданы и выучены до кончиков пальцев», - прокомментировали в Бурятском театре оперы и балета.

Справка:

Дарима Линховоин родилась в городе Ленинграде. В 1970 окончила специальную музыкальную школу при Ленинградской Государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В 1975 окончила Ленинградскую Государственную консерваторию им. Н. А. Римского-Корсакова. С 1975 работает в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова.

