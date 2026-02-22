Культура 22.02.2026 в 10:05
Начальник видеостудии стал заслуженным работником культуры Бурятии
Гэсэр Раднаев трудится в театре «Байкал»
Текст: Карина Перова
Недавно в Бурятии состоялось торжественное чествование сотрудников театра «Байкал». Они получили награды за преданность искусству и многолетний труд на благо культуры республики.
Так, начальник видеостудии театра Гэсэр Раднаев удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».
Почетные грамоты Народного Хурала вручили артистке-вокалистке (солистке) театра Баярме Бургутовой и артисту балета Сабиру Тюкпееву.
«Ваш талант, трудолюбие и преданность сцене вдохновляют коллег и зрителей. Мы искренне гордимся вами и желаем дальнейших творческих успехов, новых ярких проектов и благодарных аплодисментов!», - прокомментировали в культурном учреждении.