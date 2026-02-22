Культура 22.02.2026 в 10:05

Начальник видеостудии стал заслуженным работником культуры Бурятии

Гэсэр Раднаев трудится в театре «Байкал»
Текст: Карина Перова
Начальник видеостудии стал заслуженным работником культуры Бурятии
Фото: театр «Байкал»

Недавно в Бурятии состоялось торжественное чествование сотрудников театра «Байкал». Они получили награды за преданность искусству и многолетний труд на благо культуры республики.

Так, начальник видеостудии театра Гэсэр Раднаев удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия».

Почетные грамоты Народного Хурала вручили артистке-вокалистке (солистке) театра Баярме Бургутовой и артисту балета Сабиру Тюкпееву.

«Ваш талант, трудолюбие и преданность сцене вдохновляют коллег и зрителей. Мы искренне гордимся вами и желаем дальнейших творческих успехов, новых ярких проектов и благодарных аплодисментов!», - прокомментировали в культурном учреждении.

Теги
заслуженный работник культура

22.02.2026 в 10:05
