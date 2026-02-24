Культура 24.02.2026 в 12:30

Зрители Улан-Удэ остались без «Вечно сияющего рая»

Монгольский театр отменил гастроли
Текст: Карина Перова
Фото: Буряад театр

Музыкально-драматический театр Завханского аймака Монголии не выступит в Улан-Удэ. Гастроли, запланированные на 27-28 февраля, отменяются по независящим от театра причинам. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского театра драмы.

Монгольский коллектив должен был привезти музыкально-хореографический спектакль «Вечно сияющий рай» (12+).

Деньги за билеты, купленные на сайте театра, вернутся зрителям автоматически. А билеты, приобретенные в кассе, можно вернуть с 24 по 28 февраля.

«Благодарим за понимание и приносим извинения за доставленные неудобства», - прокомментировали в культурном учреждении.

Телефон кассы: 222-537

 

