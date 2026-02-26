Культура 26.02.2026 в 11:12

В Бурятии назначили и.о. главного режиссера оперного театра

Должность получил Аркадий Гевондов
Текст: Карина Перова
Фото: пресс-служба Бурятского театра оперы и балета

В Бурятском государственном академическом театре оперы и балета назначили и.о. главного режиссёра. Должность получил Аркадий Гевондов, который работал над постановкой оперы Джакомо Пуччини «Богема» (12+).

Деятель будет работать с бурятскими артистами, с текущим репертуаром, над театральными проектами и концертами. Он уже успел найти общий язык с труппой, коллективом театра и службами – во время репетиции «Богемы».

«Я с радостью принял предложение директора театра Дмитрия Артамоновича. На сегодняшний день репертуар театра богат знаменитыми операми, некоторые из которых нуждаются в восстановлении, а другие – в поддержании высокого уровня исполнения. Многие замечательные режиссёры, мои старшие коллеги, вложили свой талант в постановки, однако со временем любая работа требует постоянного внимания: как музыкального, так и актёрского», - сказал Аркадий Гевондов.

В планах – продолжение цикла встреч «Призрак Бурятской оперы» (12+). В игровом формате театр знакомит зрителей с предстоящими постановками и закулисьем. Помимо опер, планируют ставить мюзиклы и некоторые оперы в формате «семистейдж».

Профессиональное музыкальное образование Гевондов получил в Тбилисской государственной консерватории имени Вано Сараджишвили, окончив её по классу кларнета со степенью магистра и квалификацией – солист. С 2010 года работает в Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Начав с преподавания актёрского мастерства на кафедре оперной подготовки, он продолжил свою педагогическую деятельность в оперном классе, где и по сей день работает режиссёром.

На данный момент Гевондов сотрудничает с такими театрами и концертными организациями, как Михайловский театр, Мариинский театр К.З., Мариинский театр-Владикавказ, «Зазеркалье», «Балтийский дом», Театр Консерватории СПб, «Театр на Коломенской», «Петербург-концерт», продюсерский центр «Триумф», Псковская филармония, фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» и музыкальный театр Ф. И. Шаляпина, фестиваль «Опера – всем» и др.

