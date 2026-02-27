Культура 27.02.2026 в 13:30

Народный артист Бурятии передаст средства со своего концерта на нужды бойцов СВО

Такое решение принял Эдуард Жагбаев
Текст: Карина Перова
Народный артист Бурятии передаст средства со своего концерта на нужды бойцов СВО
Фото: Бурятский театр оперы и балета

Народный артист Бурятии Эдуард Жагбаев передаст все собранные средства со своего сольного юбилейного концерта на нужды бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.

Концерт «Слово. Голос. Судьба» (6+) состоится в театре в это воскресенье, 1 марта. Виновник торжества пригласил на выступление представителей 135-го отдельного мотострелкового штурмового батальона «Байкал».

«Вырученные средства за билеты я передам им. Я приглашаю зрителей на концерт. Вместе мы сможем внести посильный вклад и поддержать наших бойцов», - сказал Эдуард Жагбаев.

В первой части мероприятия прозвучат арии из его академического репертуара, а во второй – произведения советской эстрады. Особым моментом вечера станут стихи самого Эдуарда.

Ранее артист выезжал в составе концертной бригады в зону проведения СВО, на постоянной основе выступает в госпиталях и воинских частях.

Возрастное ограничение 6+

Теги
Эдуард Жагбаев благотворительность СВО

