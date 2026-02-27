Народный артист Бурятии передаст средства со своего концерта на нужды бойцов СВО
Народный артист Бурятии Эдуард Жагбаев передаст все собранные средства со своего сольного юбилейного концерта на нужды бойцов СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Бурятского театра оперы и балета.
Концерт «Слово. Голос. Судьба» (6+) состоится в театре в это воскресенье, 1 марта. Виновник торжества пригласил на выступление представителей 135-го отдельного мотострелкового штурмового батальона «Байкал».
«Вырученные средства за билеты я передам им. Я приглашаю зрителей на концерт. Вместе мы сможем внести посильный вклад и поддержать наших бойцов», - сказал Эдуард Жагбаев.
В первой части мероприятия прозвучат арии из его академического репертуара, а во второй – произведения советской эстрады. Особым моментом вечера станут стихи самого Эдуарда.
Ранее артист выезжал в составе концертной бригады в зону проведения СВО, на постоянной основе выступает в госпиталях и воинских частях.
Возрастное ограничение 6+