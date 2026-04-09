Музыкант из Бурятии получил платиновый диск за «Луну»

Музыкант из Бурятии, саунд-продюсер Аюр Цыренов получил престижную премию – платиновый диск. Его сингл «Луна» в коллаборации с певицей Анютой Морозовой набрал 25 миллионов прослушиваний на разных цифровых площадках.

Количество прослушиваний отслеживает крупнейший российский музыкальный дистрибьютор и агрегатор контента ZVONKO digital. Компания выступает посредником между правообладателями (музыкантами, лейблами) и стриминговыми сервисами.

«Основной упор в сингле «Луна» идет на вокал. Я прописал басовую линию, ударные, скрипки и дополнил, как мне кажется, стильным проигрышем. Как сказал мне один музыкальный редактор: «Проигрыш звучит как выигрыш», - рассказал Аюр.

Сегодня награду исполнителю передала министр культуры республики Соелма Дагаева. Аюр Цыренов – один из самых востребованных продюсеров в России. Работал над треками таких артистов, как Евгений Холмский («Турбомода»), Syntheticsax, Revoльvers, Jilav, группа 2+2.

«Жанровая фишка Аюра танцевальные ремиксы на популярные хиты. Его аранжировки превращают знакомые мелодии в гимны танцполов, набирая миллионы «прослухов» по всему миру», - отметили в минкультуры Бурятии.