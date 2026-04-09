Культура 09.04.2026 в 13:37

Музыкант из Бурятии получил платиновый диск за «Луну»

Сингл набрал 25 миллионов прослушиваний на разных цифровых площадках
A- A+
Текст: Карина Перова
Музыкант из Бурятии получил платиновый диск за «Луну»
Фото: минкультуры Бурятии

Музыкант из Бурятии, саунд-продюсер Аюр Цыренов получил престижную премию – платиновый диск. Его сингл «Луна» в коллаборации с певицей Анютой Морозовой набрал 25 миллионов прослушиваний на разных цифровых площадках.

Количество прослушиваний отслеживает крупнейший российский музыкальный дистрибьютор и агрегатор контента ZVONKO digital. Компания выступает посредником между правообладателями (музыкантами, лейблами) и стриминговыми сервисами.

«Основной упор в сингле «Луна» идет на вокал. Я прописал басовую линию, ударные, скрипки и дополнил, как мне кажется, стильным проигрышем. Как сказал мне один музыкальный редактор: «Проигрыш звучит как выигрыш», - рассказал Аюр.

Сегодня награду исполнителю передала министр культуры республики Соелма Дагаева. Аюр Цыренов – один из самых востребованных продюсеров в России. Работал над треками таких артистов, как Евгений Холмский («Турбомода»), Syntheticsax, Revoльvers, Jilav, группа 2+2.

«Жанровая фишка Аюра танцевальные ремиксы на популярные хиты. Его аранжировки превращают знакомые мелодии в гимны танцполов, набирая миллионы «прослухов» по всему миру», - отметили в минкультуры Бурятии.

Теги
платиновый диск музыка

Все новости

Музыкант из Бурятии получил платиновый диск за «Луну»
09.04.2026 в 13:37
Жительница Улан-Удэ схлопотала судимость за покусанную коллегу
09.04.2026 в 13:14
Улан-удэнцев предупредили, чем нельзя заниматься по ночам
09.04.2026 в 12:53
В Забайкалье под видом санитарных рубок спилили живой лес
09.04.2026 в 12:35
ВСЖД завершает подготовку лету
09.04.2026 в 12:30
У детсадов в Улан-Удэ прошли массовые проверки
09.04.2026 в 12:26
Кладбища Улан-Удэ обрабатывают от клещей и мышей
09.04.2026 в 12:00
В Бурятии медики «скорой» вернули пациента с того света
09.04.2026 в 11:36
В центре Улан-Удэ начнут строить еще два жилых комплекса
09.04.2026 в 11:18
Бастрыкин поручил разобраться с некачественной водой в доме бойца СВО из Улан-Удэ
09.04.2026 в 11:07
ЗУРХАЙ
с 8 по 14 апреля

Читайте также
Презентовали детскую энциклопедию о Бурятии
Под названием «Я и моя Бурятия»
07.04.2026 в 17:06
В Бурятии восстановили работу Фонда капитального ремонта
Ранее в офис-центре случился пожар
06.04.2026 в 09:13
Швейцарцы подарили Монголии две уникальные исторические ценности
Среди них старинный эпос «Гэсэр»
03.04.2026 в 14:02
В Улан-Удэ завершился VII международный музыкальный конкурс «Найдал – 2026»
Обладательницей гран-при стала студентка Монгольской консерватории Сэлмэг Дамшаева
01.04.2026 в 14:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru