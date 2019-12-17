Культурная программа на вторник

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня



На сегодняшний день театры и другие культурно-массовые заведения мероприятий не запланировали. Однако жизнь сегодня кипит в музеях.



Музеи, выставки



С 12 декабря 2019 года до 23 февраля 2020 года - выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+)

Адрес: ТРЦ Capital Mall, пр. Автомобилистов, 4А.



Музей истории города



Постоянные экспозиции:



«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родного города современного статуса. (0+)



«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)



«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)



«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)



Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.

Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова



Выставка «Жизнь замечательных людей», посвященная 130-летию со дня рождения Хоца Намсараева. Посетители могут ознакомиться с информацией о писателе и его творчестве, прочесть цитаты из его произведений и публичных выступлений, рассмотреть фотографии писателя. Также в экспозиции представлен портрет Хоца Намсараева, написанный Цыренжапом Сампиловым. «Осенний вернисаж» - выставка работ учащихся Детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева. (0+)



До 31 декабря - выставка «Тактильная юрта» (0+). В музее работает тактильная юрта (юрта улигершина). Для посетителей юрты представлено полсотни специально подобранных экспонатов.



Каждый экспонат – это копия реального предмета, сделанного бурятскими мастерами. Все предметы можно потрогать руками: натянуть лук, примерить доспехи, поиграть в бурятскую забаву шагай надаан и сыграть на музыкальных инструментах.



До 31 декабря 2019 года - выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами Атласа в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.



Выставка «Хронограф Бурятии» (0+) охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX в.



Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)



Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.

Художественный музей им. Ц. С. Сампилова



Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея». (0+)



Выставка «Малые голландцы». (0+)



Выставка «Архип Куинджи. Закат в степи». (0+)



Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)



«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)

Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг». (0+)



Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.



Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии



«Таежная, озерная, степная…» - интерактивная выставка природы Бурятии, со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой.



Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.

«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»



Выставки:



«Материальная культура бурят». (0+)

Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.



Эвенки Забайкалья». (0+)

Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.



«Материальная культура старообрядцев Забайкалья». (0+)

Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.



Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

Национальная библиотека РБ



До 31 декабря 2019 года – выставка-просмотр «Новинки периодики». (0+)