Культурная программа на понедельник и вторник

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



23 декабря, понедельник, 12.00, 15.00 - фикси-шоу «Как ДимДимыч стал фиксиком». (0+)

Адрес: ФСК, ул. Рылеева, 2.



С 20 по 28 декабря (по заявкам) - новогоднее театрализованное представление «Куда пропал наш Новый год?», игровая программа с Дедом Морозом. (0+)

Адрес: СКЦ «Кристалл», ул. Радикальцева, 5А.

Заявки по телефону: 26-65-88.



С 23 по 28 декабря 10.00, 13.00, 15.00 (по заявкам) - «Три добрых дела под Новый год», театрализованное концертно-игровое представление. (0+)

Адрес: КДЦ «Заречный», ул. Кабанская, 49.

Справки по телефону: 22-45-66.



С 23 декабря по 3 января 12.00, 15.00 - балетно-акробатическое шоу «2020 новогодних чудес». (0+)

Адрес: ФСК, ул. Рылеева, 2.

Справки по телефонам: 69-71-72, 67-91-32.



С 24 по 26 декабря 10.00, 12.00, 14.00 (по заявкам) - «Виртуальные приключения в Новый год! или Как ребята и профессор Кривочудов искали новогодний вирус», театрализованная сказка. (0+)

Адрес: ДК «Забайкальский», ул. Совхозная, 50Д.

Заявки по телефону: 29-01-30.



24 декабря, вторник, 15.00 - «Новогодние приключения Айболита», музыкальное представление. (0+)

Адрес: ДК им. А.П. Вагжанова, ул. Гарнизонная, 12.



24 декабря, вторник, 18.00 - открытие новогодней елки в мкр. Загорск, театрализованный концерт «Кабы не было зимы». (0+)

Адрес: парк им. Д.Ж. Жанаева.



24 декабря, вторник, 18.00 - открытие районной елки Советского района. Театрализованное представление «Кристальное сердце». (0+)

Адрес: парк «Кристальный».

Театры



ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»



23 декабря, понедельник, 13.00, 15.30 - Премьера! «Волшебник Изумрудного города», музыкальная сказка. (0+)



24 декабря, вторник, 10.30, 13.00, 15.30 - Премьера! «Волшебник Изумрудного города», музыкальная сказка. (0+)



Адрес: ул. Ленина, 51.

Справки по телефону: 21-36-00.



АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного знамени Бурятский Академический театр драмы им. Хоца Намсараева»



23 декабря, понедельник, 13.30 - «Кот в сапогах», музыкальная сказка. (6+)



24 декабря, вторник, 14.00 - «Кот в сапогах», музыкальная сказка. (6+)



Адрес: ул. Куйбышева, 38.

Справки по телефону: 22-25-37.



ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева»



С 24 по 30 декабря, 10.30, 13.00, 15.30 - по мотивам сказки Г.-Х. Андерсона. «Снежная королева», сказка-фэнтези в 1 действии. (0+)



С 24 по 30 декабря, 12.00, 14.00 - «Самый лучший подарок», музыкально-игровая сказка. (0+)



Адрес: ул. Терешковой, 1А.

Справки по телефонам: 23-50-10.



АУК РБ Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»



24 декабря, вторник, 11.00, 13.00, 15.00 - «Однажды в сказке», спектакль по мотивам русской народной сказки «Морозко». (0+)



Адрес: ул. Свердлова, 6В.

Справки по телефонам: 37-96-09, 64-70-04.



МАУ Молодежный художественный театр



С 24 по 27 декабря, 13.00 - Януш Корчак «Король Матиуш Первый», сказка-взросления. (6+)



Адрес: ул. Димитрова, 2.

Справки по телефонам: 8-914-989-04-45, 8-983-531-30-39.



Музеи, выставки



Музей истории города



Постоянные экспозиции:



«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родного города современного статуса. (0+)



«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)



«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)



«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)



Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.

Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова



Выставка «Жизнь замечательных людей», посвященная 130-летию со дня рождения Хоца Намсараева. Посетители могут ознакомиться с информацией о писателе и его творчестве, прочесть цитаты из его произведений и публичных выступлений, рассмотреть фотографии писателя. Также в экспозиции представлен портрет Хоца Намсараева, написанный Цыренжапом Сампиловым. «Осенний вернисаж» - выставка работ учащихся Детской художественной школы имени Р.С. Мэрдыгеева. (0+)



До 31 декабря - выставка «Тактильная юрта» (0+). В музее работает тактильная юрта (юрта улигершина). Для посетителей юрты представлено полсотни специально подобранных экспонатов.



Каждый экспонат – это копия реального предмета, сделанного бурятскими мастерами. Все предметы можно потрогать руками: натянуть лук, примерить доспехи, поиграть в бурятскую забаву шагай надаан и сыграть на музыкальных инструментах.



До 31 декабря 2019 года - выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами Атласа в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.



Выставка «Хронограф Бурятии» (0+) охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX в.



Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)



Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.

Художественный музей им. Ц. С. Сампилова



До 31 декабря - выставка художников Бурятии «Портрет. Границы жанра». В экспозиции представлены работы известных современных художников Бурятии: Зандана Дугарова, Иннокентия Налабардина, Бальжинимы Доржиева, Юрия Раднаева, Даши Лыгденова и других. (0+)



До 18 января - выставка работ заслуженного деятеля искусств Монголии Раднаажава Лхамсурэна (1948-2017) «Дыхание вечности». Впервые в Улан-Удэ представлены скульптуры прославленного монгольского мастера, ставшего автором эмблемы Улан-Батора «Хангарьд», создавшего монумент, посвященный 750-летию создания первого письменного памятника монголов «Сокровенное сказание монголов» на родине Чингисхана в Хэнтийском аймаке, а также множество других произведений, выполненных в разных жанрах изобразительного искусства – графики, живописи, скульптуры и чеканки. (0+)



Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея». (0+)



Выставка «Малые голландцы». (0+)



Выставка «Архип Куинджи. Закат в степи». (0+)



Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)



«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)



Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг». (0+) Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.



Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии



«Таежная, озерная, степная…» - интерактивная выставка природы Бурятии, со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой.



Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.

«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»



С 18 по 29 декабря (по заявкам) - гостей ждет развлекательная программа «История новогодней игрушки» с Зимушкой-Зимой в одном из самых красивых домов музея – доме Танских. Дети узнают об истории празднования Нового года и о том, какой была новогодняя игрушка, смогут принять участие в новогодней викторине, мастер-классе по изготовлению новогодней игрушки и весело провести время на снежных горках. Продолжительность программы – 1,5 часа. (6+)Заявки по телефону: +7902-457-66-37.



Выставки:



До 14 января – выставка елочных игрушек. (6+)



«Материальная культура бурят». (0+) Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.



«Эвенки Забайкалья». (0+) Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.



«Материальная культура старообрядцев Забайкалья». (0+) Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.



Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

Национальная библиотека РБ



До 31 декабря 2019 года – выставка-просмотр «Новинки периодики». (0+)

