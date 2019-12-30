Культурная программа на понедельник и вторник

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



30 декабря, понедельник, 17.00 - открытие главной городской елки 2020. Шоу-программа «В поисках новогодних чудес». С 16.00 начнут работать анимационные площадки. В 16:30 на сценическую площадку прибудет настоящий оркестр Дедов Морозов и сыграет новогодние композиции. На сцене выступят лучшие коллективы Улан-Удэ: театр народной музыки и танца «Забава», театр современного танца «Угол зрения» и другие. В программе примут участие звезды бурятской эстрады Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников и многие другие. В 18.00 – запуск музыкального фейерверка. (0+)

Адрес: площадь Советов.



30 декабря в 19.00 - новогоднее семейное ледовое шоу «Пузырь, Соломинка и Лапоть». (0+)

Адрес: Ледовая арена «Iceметр», пр. Автомобилистов, 21Е.

Справки по телефонам: 30-50-00, 58-88-08.



С 28 декабря по 5 января в 11.00, 14.30, 16.00 - новогодняя сказка «Тайна заколдованного принца». Шоу-программа с любимыми героями. (0+)

Адрес: ТРЦ People’s Park, ул. Жердева, 104Б, 3 этаж.



С 27 декабря по 12 января в 12.00, 15.00, 18.00 - новогоднее шоу «Год тюленя». (0+)

Адрес: парк «Юбилейный».

Справки по телефону: +7924-010-21-21



С 25 декабря по 3 января в 12.00, 15.00 - балетно-акробатическое шоу «2020 новогодних чудес». (0+)

Адрес: ФСК, ул. Рылеева, 2.



30 декабря, понедельник, в 12.00 - новогодний капустник «Новогодний процесс».

Адрес: КДЦ «Заречный», ул. Кабанская, 49.

Театры



ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»



30 декабря, понедельник, в 13.00 - Премьера! «Волшебник Изумрудного города», музыкальная сказка. (0+)



Адрес: ул. Ленина, 51.

Справки по телефону: 21-36-00.



ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр имени Н.А. Бестужева»



30 декабря в 10.30, 13.00, 15.30 - по мотивам сказки Г.-Х. Андерсона. «Снежная королева», сказка-фэнтези в 1 действии. (0+)



30 декабря в 12.00, 14.00 - «Самый лучший подарок», музыкально-игровая сказка. (0+)



Адрес: ул. Терешковой, 1А.

Справки по телефонам: 23-50-10.



АУК РБ Бурятский республиканский театр кукол «Ульгэр»



30 декабря, 3-7 января в 11.00, 14.00 - Премьера! «Эльфы и тролли, и волшебный шар», спектакль. (0+)



Адрес: ул. Свердлова, 6В.

Справки по телефонам: 37-96-09, 64-70-04.



МАУ Молодежный художественный театр



30 декабря в 10.00 - «Мой первый снег», бэби-театр. (0+)



30 декабря в 13.00 - Януш Корчак «Король Матиуш Первый», сказка-взросление. (6+)



Адрес: ул. Димитрова, 2.

Справки по телефонам: 8-914-989-04-45, 8-983-531-30-39.

Спорт



31 декабря, вторник, в 18.30 - новогодний лыжный карнавальный забег в карнавальных костюмах на 2020 метров. Участвовать могут все желающие. Наличие карнавального костюма либо элементов карнавального костюма обязательно. Предварительная регистрация обязательна. Заявку для регистрации необходимо направить по адресу:

Адрес: парк им. Д.Ж. Жанаева.

Музеи, выставки



До 23 февраля 2020 года - выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+)



Адрес: ТРЦ Capital Mall, пр. Автомобилистов, 4А.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова



Выставка «Герой Отечества», посвященная выдающемуся полководцу, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-1968). Мероприятие приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На выставке представлены личные вещи (погоны, документы, личное дело и фотографии), в том числе и со школьного музея села Желтура Джидинского района (портсигар, маршальские погоны, воспоминания, фотографии).



Выставка «Жизнь замечательных людей», посвященная 130-летию со дня рождения Хоца Намсараева.



Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова



До 18 января - выставка работ заслуженного деятеля искусств Монголии Раднаажава Лхамсурэна (1948-2017) «Дыхание вечности». (0+)



Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к ...». На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере, с элементами стилизации образов. (0+)



Выставка «Вперед, к Победе!». Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии» с открытия выставки «Вперед, к Победе!». (0+)



Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья».



До 14 января – выставка елочных игрушек. (6+)



Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

- открытие главной городской елки 2020. Шоу-программа «В поисках новогодних чудес». С 16.00 начнут работать анимационные площадки. В 16:30 на сценическую площадку прибудет настоящий оркестр Дедов Морозов и сыграет новогодние композиции. На сцене выступят лучшие коллективы Улан-Удэ: театр народной музыки и танца «Забава», театр современного танца «Угол зрения» и другие. В программе примут участие звезды бурятской эстрады Валико Гаспарян, Ирина Шагдурова, Сергей Плотников и многие другие. В 18.00 – запуск музыкального фейерверка. (0+)- новогоднее семейное ледовое шоу «Пузырь, Соломинка и Лапоть». (0+)- новогодняя сказка «Тайна заколдованного принца». Шоу-программа с любимыми героями. (0+)- новогоднее шоу «Год тюленя». (0+)- балетно-акробатическое шоу «2020 новогодних чудес». (0+)- новогодний капустник «Новогодний процесс».- Премьера! «Волшебник Изумрудного города», музыкальная сказка. (0+)- по мотивам сказки Г.-Х. Андерсона. «Снежная королева», сказка-фэнтези в 1 действии. (0+)- «Самый лучший подарок», музыкально-игровая сказка. (0+)- Премьера! «Эльфы и тролли, и волшебный шар», спектакль. (0+)- «Мой первый снег», бэби-театр. (0+)- Януш Корчак «Король Матиуш Первый», сказка-взросление. (6+)- новогодний лыжный карнавальный забег в карнавальных костюмах на 2020 метров. Участвовать могут все желающие. Наличие карнавального костюма либо элементов карнавального костюма обязательно. Предварительная регистрация обязательна. Заявку для регистрации необходимо направить по адресу: andrej-olennikov@yandex.ru Адрес: парк им. Д.Ж. Жанаева.- выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+), посвященная выдающемуся полководцу, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-1968). Мероприятие приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На выставке представлены личные вещи (погоны, документы, личное дело и фотографии), в том числе и со школьного музея села Желтура Джидинского района (портсигар, маршальские погоны, воспоминания, фотографии)., посвященная 130-летию со дня рождения Хоца Намсараева.- выставка работ заслуженного деятеля искусств Монголии Раднаажава Лхамсурэна (1948-2017) «Дыхание вечности». (0+). На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере, с элементами стилизации образов. (0+). Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии» с открытия выставки «Вперед, к Победе!». (0+)