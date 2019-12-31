Культурная программа на вторник и среду

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



С 28 декабря по 5 января в 11.00, 14.30, 16.00 - новогодняя сказка «Тайна заколдованного принца». Шоу-программа с любимыми героями. (0+)

Адрес: ТРЦ People’s Park, ул. Жердева, 104Б, 3 этаж.



С 27 декабря по 12 января в 12.00, 15.00, 18.00 - новогоднее шоу «Год тюленя». (0+)

Адрес: парк «Юбилейный».

Справки по телефону: +7924-010-21-21



С 25 декабря по 3 января в 12.00, 15.00 - балетно-акробатическое шоу «2020 новогодних чудес». (0+)

Адрес: ФСК, ул. Рылеева, 2. Спорт



31 декабря, вторник, в 18.30 - новогодний лыжный карнавальный забег в карнавальных костюмах на 2020 метров. Участвовать могут все желающие. Наличие карнавального костюма либо элементов карнавального костюма обязательно. Предварительная регистрация обязательна. Заявку для регистрации необходимо направить по адресу:

Адрес: парк им. Д.Ж. Жанаева.



Музеи, выставки



До 23 февраля 2020 года - выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+)



Адрес: ТРЦ Capital Mall, пр. Автомобилистов, 4А.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова



Выставка «Герой Отечества», посвященная выдающемуся полководцу, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-1968). Мероприятие приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На выставке представлены личные вещи (погоны, документы, личное дело и фотографии), в том числе и со школьного музея села Желтура Джидинского района (портсигар, маршальские погоны, воспоминания, фотографии).



Выставка «Жизнь замечательных людей», посвященная 130-летию со дня рождения Хоца Намсараева.



Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова



До 18 января - выставка работ заслуженного деятеля искусств Монголии Раднаажава Лхамсурэна (1948-2017) «Дыхание вечности». (0+)



Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к ...». На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере, с элементами стилизации образов. (0+)



Выставка «Вперед, к Победе!». Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии» с открытия выставки «Вперед, к Победе!». (0+)



Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья».



До 14 января – выставка елочных игрушек. (6+)



Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

- новогодняя сказка «Тайна заколдованного принца». Шоу-программа с любимыми героями. (0+)- новогоднее шоу «Год тюленя». (0+)- балетно-акробатическое шоу «2020 новогодних чудес». (0+)- новогодний лыжный карнавальный забег в карнавальных костюмах на 2020 метров. Участвовать могут все желающие. Наличие карнавального костюма либо элементов карнавального костюма обязательно. Предварительная регистрация обязательна. Заявку для регистрации необходимо направить по адресу: andrej-olennikov@yandex.ru Адрес: парк им. Д.Ж. Жанаева.- выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+), посвященная выдающемуся полководцу, маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому (1896-1968). Мероприятие приурочено к 75-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На выставке представлены личные вещи (погоны, документы, личное дело и фотографии), в том числе и со школьного музея села Желтура Джидинского района (портсигар, маршальские погоны, воспоминания, фотографии)., посвященная 130-летию со дня рождения Хоца Намсараева.- выставка работ заслуженного деятеля искусств Монголии Раднаажава Лхамсурэна (1948-2017) «Дыхание вечности». (0+). На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере, с элементами стилизации образов. (0+). Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии» с открытия выставки «Вперед, к Победе!». (0+)