Культура Бурятии: громкие скандалы на фоне серьезных денежных вливаний

Мы решили вспомнить самые резонансные и ключевые моменты в этой неспокойной сфере за последний год



Федеральные деньги, поступившие в Бурятию по программе развития Дальневосточного региона, выступили успокаивающим фоном для сферы культуры Бурятии, которая, как и всегда, не обошлась без скандалов. Мы решили вспомнить самые резонансные и ключевые моменты в этой неспокойной сфере за последний год.



Про кадры



В 2019 году состоялись два крупных назначения в сфере культуры. Новым директором Русского драматического театра им. Н. Бестужева после безвременной кончины Петра Степанова стала Наталья Светозарова, бывшая прежде первым заместителем министра культуры Бурятии.



13 сентября стало известно об увольнении Ирины Хундановой с должности директора республиканского хореографического колледжа. Оно было инициировано Министерством культуры Республики Бурятия и сопровождалось скандалом, поскольку за время ее работы на посту руководителя колледжа накопились факты финансовых нарушений, а коллектив и учащиеся жаловались на нездоровую атмосферу. Новым директором колледжа стал Доржо Дугаржапов - известный педагог и менеджер, вернувший к работе известных педагогов, уволенных при прежнем руководстве.



Про театры



У большинства театров Бурятии - новое руководство. Как ни странно, после увольнения прежнего директора театра Аюны Цыбикдоржиевой театр не развалился. Оперный театр уже год возглавляет бывший худрук Бурятского театра драмы Эржена Жамбалова, а режиссер Саян Жамбалов занял кресло жены, продолжив работать вместе с дочерью Сойжин Жамбаловой.



От критиков не укрылось, что, таким образом, в руках семьи оказался уже не один, а два театра, потому все происходящее в них находится под пристальным вниманием. Премьера «Риголетто» была названа критиками «бездыханной». «Новая администрация Бурятского Государственного академического театра оперы и балета смогла сгенерировать только одну новинку — балет «Сон в летнюю ночь», который в ноябре поставила Сойжин Жамбалова», когда-то начинавшая свою карьеру в хоре этого театра. Театр тем временем невозмутимо празднует юбилей и рапортует о росте посещаемости и успехах, о которых судить зрителям.



Все вернется



Весь текущий театральный сезон БГАТОиБ посвятил своей 80-летней деятельности и дал юбилейный концерт, на который бывший худрук филармонии Эржена Жамбалова - известный мастер. Глава Бурятии Алексей Цыденов в поздравлении отметил, что «театр пережил разные времена, но всегда был лидером искусства республики», и пообещал «всячески помогать». На следующий год штат театра будет увеличен на 40 единиц в балетной и оперной труппах. Помимо увеличения штата, правительство совместно с Народным Хуралом выделили театру 11 млн рублей.



Любопытно, что чуть более года назад Алексей Цыденов стоял на той же сцене и объяснял разгневанному коллективу театра причины увольнения Аюны Цыбикдоржиевой. Тогда же бывшая первая скрипка оркестра Дарья Станишевская рассказывала СМИ, что в 2017 году театр недополучил 11 млн бюджетных рублей. Вот их, видимо, не больше и не меньше, и вернули на 80-летие.



Высокие гости



Увеличение штата театра на 40 единиц – это шикарный подарок. Русский драматический театр, например, несколько лет просит одну дополнительную единицу. Для Оперного 2019 год был сезоном потерь, которые старались смягчить все стороны – никто не хлопал дверью, уходя, не плевали в спину.



На юбилейном концерте были специальные гости – бывший художественный руководитель балетной труппы, а ныне главный приглашенный балетмейстер театра Морихиро Ивата. Его театр потерял в июне 2019 года. Официальной причиной стали семейные обстоятельства. А в июле Ивата стал заместителем по руководству балетной труппой Нижегородского государственного академического театра оперы и балета.



Приглашенными артистами в театр в 2019 году возвращались знаменитые солисты Ариунбаатар Ганбаатар и Михаил Пирогов. По словам критиков, новую постановку «Риголетто» по-прежнему «держат профессиональная рука режиссера Лаптева и крепкая рука дирижера Корчмаря». Контракт с художественным руководителем Бурятского театра оперы и балета Юрием Лаптевым закончился в начале 2019 года, и он отказался продлевать его, услышав просьбу бывать в театре чаще двух раз в год.



Ариунбаатар Ганбаатар в конце 2018 года ушел из театра. После его победы на международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 2015 году и так было понятно, что его пребывание в театре – вопрос времени. Интерес к нему проявляли ведущие театры мира, а накануне увольнения певец дал сольный концерт на 12-м саммите АСЕМ в Бельгии. А потом случился скандал, снявший все обязательства. На сцену БГАТОиБ Ариунбаатар Ганбаатар вернулся уже приглашенным солистом Мариинского театра.



Приглашенным солистом в 2019-м возвращался на сцену Бурятского оперного театра и Михаил Пирогов, тоже уволившийся после смены руководства театра. За две недели до этого певец получил две специальные премии Международного конкурса теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-при». Вручая свою награду, знаменитый Хосе Каррерас пояснил, что она приравнивается к Гран-при. Уже год Михаил Пирогов служит в театре оперы и балета в Красноярске, что не помешало ему оказаться в центре любопытного скандала.



Хурал vs театры



На одном из заседаний в декабре 2019 года депутаты Хурала, обсуждая величину зарплат директоров и худруков театров, вспомнили Михаила Пирогова.



- За один концерт - 70 тысяч, - возмутился народный избранник Зоригто Цыбикмитов, известный своей нетерпимой позицией по отношению к фестивалю «Голос кочевников». Депутат Игорь Бобков обронил фразу: «Толще, чем у собаки, цепь на шее золотая». Реакция театров и самого солиста не заставила себя ждать. В БГАТОиБ заявили, что эта информация не соответствует действительности и унижает достоинство бурятского тенора, который потребовал извинений. Пирогов отметил, что парламентарии и до этого закидывали соцсети «поверхностными, глупыми, позорными постами», не имея «ни малейшего представления и понимания о культуре, тех же гонорарах, работе приглашенных специалистов и вообще о том, как устроен театр».



– Страшно, что в Народном Хурале судьбу культуры и не только решают люди, которые, обладая поверхностными знаниями, несут в массы разрушение, унижение, позор и бескультурье, – заявил певец и добавил: - К вашему сожалению, золотую цепь я не ношу, тем более как у собаки.



Извинений тенор пока не дождался, а худруки и директора театров меж тем осторожно промолчали.



ДФО и культура Бурятии



Вхождение в состав Дальнего Востока дало дополнительные возможности культурной сфере Бурятии. Республике были выделены средства для поддержки экономической и социальной сфер, в том числе культуры. 14 марта 2019 года Бурятии была одобрена «единая субсидия» на 6,7 млрд рублей. За счет нее в 2019 - 2020 гг. будут отремонтированы и построены 14 учреждений культуры. В 2020 году будет завершится реконструкция Музыкально-гуманитарного лицея им. Д. Аюшеева в Улан-Удэ, центра культурного развития в поселке Саган-Нур Мухоршибирского района.



Самое грандиозное мероприятие, запланированное на средства дальневосточной субсидии, – строительство Национального музея Бурятии стоимостью 1 млрд 400 тыс. рублей. По предварительным данным, сдача состоится в 2021 году, но и тут не обошлось без противоречий.



Дело в том, что проект нового здания Национального музея – дело неновое и тянется уже с 2013 года. Известие о переносе первоначального места строительства на Верхней Березовке в центр города вызвало вопросы. В том числе у прежнего министра культуры Бурятии Тимура Цыбикова, который отреагировал возражением, что новое место находится в зоне затопления. «Стоит ли подвергать риску все национальное достояние, ведь этот музей соберет все сокровища трех музеев в одном месте», – высказал сомнения бывший министр.



В ответ прозвучало намерение поднять площадку под музей на три метра 40 сантиметров. - Половина первого этажа будет выше, чем эта дамба, соответственно, никаких опасений по затоплению не предвидится, - сообщил Алексей Цыденов на встрече с замминистром строительства РФ Максимом Егоровым в начале сентября.



Как известно, театр кукол «Ульгэр» ведет кочевой образ жизни из-за аварийного состояния прежнего здания. Как сообщают в Минкульте РБ, благодаря нацпроекту «Культура» строительные работы в театре планируют начать с 2020 года.



В общем вступление в ДФО пошло во благо культурной сфере республики, не давая скандалам руководства учреждений, депутатов и артистов выйти на первый план и позволив завершить год культурно, без новостей в юмористических передачах на Первом канале.



Екатерина Иванова, «Номер один».