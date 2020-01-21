В Русский драматический театр принята новая актриса

Она сыграет в премьере «Онегина», которого учила в детстве в наказание, стоя в углу



К труппе Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева присоединилась новая актриса – Татьяна Ланец, которая уже приступила к репетициям и сыграет в премьере спектакля «Евгений Онегин», сообщили в минкультуре Бурятии.



Татьяна Ланец родилась 19 января 1993 года на Сахалине в маленьком городе Невельск. После окончания средней школы поступила в Сахалинский театральный колледж на факультет эстрадно-джазового вокала, а затем год работала руководителем творческого кружка в Доме культуры им.Г.И.Невельского.



В 2013 году поступила на актерский факультет в Хабаровский институт культуры. В период студенчества Татьяна Ланец активно привлекалась к работе в спектаклях Хабаровского ТЮЗа, где сыграла Тоню постановке «Елкино Солнце», Агафью Тихоновну в «Бабах...?», Подкорытову в «Песок. Песни». Кроме того, она принимала участие в фестивалях «Наша Тема» в эскизе «Письма Джона Леннона» (2018 г.) и эскизе «Папа, мама, бабушка и 8 детей из Дании» (2019 г.)



После окончания института поступила на службу в Хабаровский краевой театр кукол. В ее творческой копилке такие работы, как: Алёнка в «Чепуха-ха-ха», Терешечка в одноименном спектакле, Фружина в «Все мыши любят сыр», Таня в «Бабушкин Домик» и многие другие.



Татьяна Ланец также принимала участие в лаборатории «13 ёлок» в эскизе Виталия Федорова «Когниция» и сама поставила эскиз «РыжаЯ», за который получила награду «Шер-Шер-Алишер». Была участницей конкурса «Новые грани» со спектаклями «Улитка и Кит» и «Бабы...?»; фестиваля «Золотая маска-2019» со спектаклем «Сны»; фестивалей «Крылья будущего-2019» и «Острова чудес-2019» со спектаклем «Бабушкин домик»; Театрального форума Союза театральных деятелей во Владивостоке в 2019 году и Летней театральной школы СТД в мастерской режиссера Бориса Павловича.



«Я решила поменять театр и жизнь после поездки на Летнюю театральную школу, которая полностью перевернула мое сознание. Я по-прежнему люблю театр кукол, но сейчас больше хочется узнать о себе через себя, а не предмет или куклу. Отправила резюме и даже не думала, что получу приглашение. Ответ пришел в сентябре, но на тот момент я не могла бросить театр, гастроли, фестивали. И безболезненное расставание случилось только сейчас. Когда меня спросили, что для меня важнее: город или работа. Я поняла, что работа. И вот я здесь, счастливая, и уже полностью в работе – я занята в спектакле «Евгений Онегин», над которым работает режиссер Иван Комаров, – поделилась впечатлениями новая актриса. – Кстати, в детстве меня наказывали тем, что, когда ставили в угол, заставляли учить Онегина».



Фото: minkultrb.ru

