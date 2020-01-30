В Бурятии собираются учредить новую премию

Парламентарии республики поддержали поправки в республиканский закон о премиях и стипендиях, согласно которым предлагается ввести государственную премию в области театрального искусства «За честь и достоинство» в размере 300 тысяч рублей.



Планируется, что ее будут присуждать ежегодно к Международному дню театра, который отмечается 27 марта, как одному человеку, так и творческому коллективу. Предлагать соискателей премии смогут государственные и муниципальные учреждения культуры, общественные организации в сфере театрального искусства. Помимо денежного вознаграждения, лауреаты будут получать диплом и почетный знак лауреата государственной премии.

Напомним, в настоящее время законом республики «О премиях и стипендиях» предусмотрены следующие виды премий в области культуры: государственная премия в области литературы и искусства, премия для победителя международного конкурса им. П.И.Чайковского и лиц, осуществивших его подготовку, премия за заслуги в развитии народного творчества.





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