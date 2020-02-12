Культурная программа на среду и четверг

Мы расскажем, чем занять себя в столице Бурятии сегодня, и что запланировать на завтра



События



12 февраля, среда, в 19.00 - сольный стендап-концерт Алексея Щербакова. (18+)

13 февраля, четверг, в 19.00 - концерт группы «ДиДюЛя» в сопровождении камерного оркестра. (12+)

Адрес: Русский театр драмы, ул. Терешковой, 1А.

Справки по телефону: 23-50-10. Театры



ГАУК РБ «Бурятский государственный академический театр оперы и балета имени н. а. СССР Г.Ц. Цыдынжапова»

12 февраля, среда, в 18.30 - «Талисман», балет в 3 действиях. (12+)

Адрес: ул. Ленина, 51.

Справки по телефону: 21-36-00.



АУК РБ «Государственный ордена Трудового Красного знамени Бурятский академический театр драмы им. Хоца Намсараева»

13 февраля, четверг, в 18.30 - премьера! «Наян Наваа», спектакль-притча, спектакль идет на бурятском языке с синхронным переводом на русский язык. (12+)

Адрес: ул. Куйбышева, 38.

Справки по телефону: 22-25-37. Спорт



2 круг отборочного этапа IX Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги (0+)

13 февраля, четверг, в 20.30 - ХК «Содружество» - ХК «Энергетик»;

Адрес: Ледовая арена IceМетр, пр. Автомобилистов, 21Е.

Справки по телефону: 58-88-08.

Музеи, выставки



До 23 февраля 2020 года - выставка рыб «Подводный мир». Посетителей ждут акула, пираньи, мурены и другие редкие рыбы тропических водоемов нашей планеты. В рамках выставки проводится экскурсия, на которой можно узнать о жизни этих удивительных и загадочных существ под водой. (0+)

Адрес: ТРЦ Capital Mall, пр. Автомобилистов, 4А.



Музей истории города

Выставка ко Дню дипломатического работника (12+)

Фотодокументальная выставка, посвященная основным памятным датам в становлении и развитии отечественной дипломатии. Выставка подготовлена представительством МИД России в г. Улан-Удэ и приурочена ко Дню дипломатического работника. На выставке представлены материалы историко-документального департамента МИД России о Ф. Головине, других государственных деятелях и дипломатах. Посетители выставки узнают о развитии российской консульской службы по случаю 200-летия со дня принятия в России Консульского устава.

Постоянные экспозиции:

«Улан-Удэ. Город древний на Уде» - экспозиция, посвященная основным этапам развития поселений на территории г. Улан-Удэ, что до настоящего времени было слабо освещено и изучено в исторических и краеведческих трудах. Помимо этого, посетители узнают про ключевых личностей, давших начало развитию и обретению родного города современного статуса. (0+)

«Городское общество» - экспозиция, посвященная жителям Верхнеудинска XVIII – XIX вв. (0+)

«Семейный быт и архитектура Верхнеудинска» - экспозиция демонстрирует предметы быта и обстановки купеческих домов. (0+)

«Ностальгия» - представлены предметы старины XX столетия. (0+)

Адрес: ул. Ленина, 26.

Справки по телефону: 21-25-22.



Музей истории Бурятии им. М. Н. Хангалова

До 15 февраля 2020 года - выставка «Человек-эпоха», посвященная 105-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля Андрея Урупхеевича Модогоева, руководившего республикой с 1962 по 1984 годы. На выставке представлены фотографии и документы, которые расскажут о жизни и государственной деятельности Андрея Урупхеевича. Также можно увидеть награды политического лидера, личные вещи, переданные в дар Национальному музею РБ семьей Модогоевых. На выставке представлен портрет Андрея Модогоева, написанный к 100-летию первого секретаря Бурятского обкома КПСС заслуженным художником РБ, членом Союза художников Бурятии Л.И. Нохоевой. (0+)

Выставка «Атлас тибетской медицины. Сияние бериллового Будды». (0+) Для гостей и жителей республики представлена экспозиция, где наряду с листами Атласа в полной мере показана история уникального памятника, отражена особая роль бурятских лам, внесших значительный вклад в дело изучения и практической адаптации тибетской медицины в этнической Бурятии.

Выставка «Хронограф Бурятии» охватывает более чем трехвековой период: конец XVII – начало XX в. (0+)

Постоянно действующие экспозиции:

«Свет веры православной». (0+)

Адрес: ул. Профсоюзная, 29.

Справки по телефону: 21-40-08.



Художественный музей им. Ц. С. Сампилова

Персональная выставка Виктории Рабжаевой «От идеи к...». На выставке представлено свыше 40 живописных и графических скульптурных произведений, разных жанров, выполненных в авторской манере, с элементами стилизации образов. (0+)

Выставка «Вперед, к Победе!». Национальный музей Республики Бурятия в преддверии значительного события для истории России и мира 75-летия Великой Победы начинает цикл выставочных проектов «Великая Отечественная война в творчестве художников России и Бурятии». (0+)

Выставка «Шедевры русского искусства из запасников Художественного музея». (0+)

Русское искусство конца XVIII – начала XX вв. В экспозиции представлены подлинные произведения великих русских художников: И. Шишкина, В. Боровиковского, К. Айвазовского, А. Куинджи, В. Перова и других. (0+)

«Декоративно-прикладное искусство Бурятии». На выставке представлены работы бурятских мастеров - резьба по дереву, керамика, тары и гобелены. (0+)

Выставка-ярмарка «Арт-Бэлиг». (0+).

Выставка-ярмарка работает каждый день с 10 до 18 часов. Вход свободный.

Справки по телефону: 21-43-93.

Адрес: ул. Куйбышева, 29.



Музей природы Бурятии

«Таежная, озерная, степная…» - интерактивная выставка природы Бурятии со звуками тайги, озера Байкал. Аромат хвойных деревьев позволит погрузиться в атмосферу единения с природой. (0+)

Адрес: ул. Куйбышева, 29.

Справки по телефону: 21-41-49.



«Этнографичеcкий музей народов Забайкалья»

Выставки:

«Материальная культура бурят» (0+)

Выставка о хозяйственной жизни и народных промыслах. В доступной форме с наглядными фотографиями и объяснениями представлена материальная культура бурят.

«Эвенки Забайкалья» (0+)

Стенды отражают историю происхождения эвенков. Традиционные промыслы и религиозные верования раскрывают особенности жизни и быта. Представлены фотографии одежды и уклад традиционной жизни.

«Материальная культура старообрядцев Забайкалья» (0+)

Выставка раскрывает причины переселения старообрядцев в Забайкалье. Подробно представлены хозяйственная деятельность, народная кухня, жилища, уклад жизни и семейные отношения. Особый интерес представляют фотографии начала XX века, которые дополняют историю материальной культуры старообрядцев.

Адрес: пос. Верхняя Березовка, 17 Б.

Справки по телефонам: 33-25-10, 44-33-10.

