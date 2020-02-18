Национальный музей Бурятии представит уникальную выставку в Кремлевском дворце

Открытие экспозиции приурочено к празднованию Сагаалгана





25 и 26 февраля жители и гости российской столицы получат возможность ознакомиться с выставкой Национального музея Республики Бурятия. Открытие экспозиции приурочено к празднованию Восточного Нового года и пройдет в рамках Дней культуры Бурятии в Москве.

Здесь можно будет пройти пальцевую пульсовую диагностику, которой владеют врачи консультативного центра Восточной медицины. Диагностика по пульсу — это одна из выдающихся форм диагностики, придуманной человечеством. Этот традиционный восточный метод позволяет составить целостное представление о состоянии организма человека. Настоящий мастер-пульсодиагност может не только определить болезнь, ее причины и методы лечения, подсказать какой образ жизни вести, но также способен увидеть ваши сновидения и предсказать будущее. Настоящий лекарь, как гласит древний медицинский трактат "Чжуд-ши", должен в совершенстве владеть и астрологическими знаниями. Здесь же будет представлена выставка фитопрепаратов, изготовленных по древним рецептам из лекарственных трав Забайкалья.









Уникальный проект представит Бурятию как место мистической силы, и позволит продемонстрировать наиболее яркие стороны культуры республики в контексте сохранения исторической памяти, религиозных традиций и символов буддизма, и их осмысления в современном искусстве, сообщили в пресс-службе музея.Концепция выставки отражает актуальную сегодня идею сохранения многовековой дружбы народов, населяющих Солнечную республику. Выставочный проект имеет 4 основных раздела:1.«Бурятия — место встречи, пространство без границ».2. «Бурятия — место силы, мистическая земля».3. Мультимедиа-проект «Ожившие полотна бурятских художников».4. Анимационная программа Центра восточной медицины «Демонстрация методики пульсовой диагностики. От традиции к современности».Первый раздел «Бурятия — место встречи, пространство без границ» разместится в традиционной бурятской юрте. Внутри войлочного жилища будут показаны ритуальная и обрядовая основа Восточного Нового года — Сагаалгана: буддийские скульптуры, тхангка божества, ритуальные предметы, раскрывающие религиозные традиции праздника, а также памятники этнографии и работы современных авторов (гобелены из конского волоса, чеканка).Второй раздел «Бурятия — место силы, мистическая земля» основан на архетипических образах, которые являлись неиссякаемым источником народного творчества, отражая душу народа в его мифологии, религии и искусстве. Свое вдохновение для создания новых шедевров бурятские художниники до сих пор черпают из этой кладези.Глобализация восприятия мира, поиск нового у современных творцов происходят через психологию, философию, мифологию и историю своего народа, а выражение внутреннего мира — через тысячелетние первообразы. В современном изобразительном искусстве Бурятии нашли отражение шаманский символизм, и буддистская концепция мировосприятия, где степь у кочевого в прошлом народа - центр мироздания. Все это перемежается с исторической памятью, хранящей вековую дружбу и добрососедство разноязыких народов Байкальского региона.Зрители увидят на выставке и произведения современных бурятских художников, среди которых такие известные мастера кисти как Ч. Шенхоров, Б. Доржиев, Д. Намдаков, В. Поспелов, З. Доржиев, Б. Базаров. Будут представлены также работы молодых художников, только начинающих свой путь в искусстве, В. Рабжаева, Ж. Баясхаланов, В. Эрдынеев, Н. Супонина. Все их картины объединяет общая идея: преломление современной действительности через призму вечных общемировых ценностей.Среди работ этого раздела центральное место займет скульптура Даши Намдакова «Отец Байкал». Просмотр арт-объекта будет происходить в виртуальной реальности, созданной с помощью VR-очков, открывающих зрителю великолепные пейзажи озера Байкал.В этом же разделе живопись, а также скульптуру и декоративно-прикладное искусство представят Художественный музей им. Ц. Сампилова, галерея К. Ханхалаева, Арт-фонд Даши Намдакова, Творческая мастерская Баясхаланова, скульптурная мастерская «Эрдынеев — Липатова BURO».Третий раздел образует самостоятельный мультимедийный проект «Ожившие полотна бурятских художников». С применением современных мультимедиа технологий на большом экране будут воспроизведены картины из коллекции Национального музея Республики Бурятия – художников-классиков Ц. Сампилова, Р. Мэрдыгеева, Г. Эрдэнийна, А. Сахаровской, А. Цыбиковой, Д. Дугарова, Ц.-Н. Очирова, Л. Доржиева и других. Эти полотна, демонстрирующие красоту и разнообразие природы Бурятии, озера Байкал и столицы республики – Улан-Удэ, «оживут» в музыкальном сопровождении, представленном традиционными бурятскими напевами.Четвертый раздел – анимационная программа Центра восточной медицины «Демонстрация методики пульсовой диагностики. От традиции к современности». В этом разделе будут представлены уникальные копии 4-х листов Атласа Тибетской медицины, хранящегося в фондах музея и являющегося единственной полной копией тибетского подлинника XVII в. Уникальный памятник был выполнен в конце XIX столетия, в Тибете; он представляет собой свод из 76 картин-иллюстраций, содержащих около десяти тысяч рисунков, раскрывающих содержание предмета тибетской медицины – теорию, основы клинической медицины, методы лечения, сведения об этике врача и т.п.Национальный музей Республики Бурятия — богатейшая сокровищница историко-культурного наследия народов республики. Музей создан в 2011 году в результате слияния трех музеев: Музея истории им. М. Н. Хангалова, Художественного музея им. Ц. С. Сампилова и Музея природы Бурятии. В 2013 году к Национальному музею был присоединен Новоселенгинский музей декабристов. Музей насчитывает 147 025 единиц хранения. В его фондовые собрания входят археологические коллекции эпохи бронзы, железа, Средневековья, хунну (около 7 тысяч предметов), фотодокументальный фонд, а также живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и ювелирное искусство, а также этнографическая коллекция.Фото: pixabay.com