Спектакль из Улан-Удэ вновь поборется за звание лучшего в Сибири

"Наводнение" вошло в афишу фестиваля "Ново-Сибирский транзит-2020"





В театре «Красный факел» в Новосибирске прошла пресс-конференция, посвященная итогам конкурсного отбора VI Межрегионального театрального фестиваля «Ново-Сибирский транзит». В ней приняли участие заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, директор театра «Красный факел» Александр Кулябин, председатель Экспертного совета фестиваля Олег Лоевский, театровед Татьяна Тихоновец и театральный критик Анна Банасюкевич. В объявленную афишу вошел спектакль Государственного русского драматического театра им.Н.А.Бестужева «Наводнение» (16+) на основе рассказа Евгения Замятина.С 20 по 28 мая пройдет VI Межрегиональный театральный фестиваль «Ново-Сибирский транзит», который объединяет драматические театры Сибири, Урала и Дальнего Востока и проводится в Новосибирске каждый чётный год.«Ново-Сибирский транзит» – одно из самых значимых театральных событий за Уралом, который называют «Сибирской "Золотой маской"». Он создан для того, чтобы зафиксировать, осмыслить, дать толчок к развитию единого театрального пространства в Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – более 130. В состав Экспертного совета вошли театральные критики, неоднократные члены советов и жюри «Золотой маски»: Ирина Алпатова, Глеб Ситковский, Татьяна Тихоновец, Евгений Авраменко, Анна Банасюкевич, Владимир Спешков, Оксана Ефременко во главе с Олегом Лоевским. Практически все заявленные спектакли они увидели вживую или в записи и сформировали состав участников.– Один из часто задаваемых вопросов: «Какими критериями руководствуетесь, когда собираете афишу фестиваля»?» Ответ один – мы берем хорошие спектакли, а плохие мы не берем. Все спектакли, которые есть в афише, – хорошие, – сказал на пресс-конференции председатель Экспертного совета Олег Семенович Лоевский.Премьера «Наводнения», вошедшего в афишу «Ново-Сибирского транзита», состоялась в ноябре прошлого года. Вдохновленный фильмами в жанре «арт-хаус», Сергей Левицкий создал на основе рассказа Евгения Замятина «почти кино в семи главах». На «оголенный» замятинский сюжет режиссер «нарастил» новых героев, новые сюжетные линии и, безусловно, новые смыслы.История бездетной семейной пары, взявшей на воспитание девочку-подростка, катастрофа в личной жизни Софьи и Трофима на фоне природного катаклизма – наводнения – у Сергея Левицкого становится катастрофой человечества. Здесь нет конкретной эпохи, отсылок к определенному историческому периоду, мало самого Замятина. В спектакле семейная драма соединяется с темами насилия и ответственности каждого человека за мир, начиная от мира в душе и до мира на всей планете.Стоит отметить, что спектакль «Фронтовичка» по пьесе Анны Батуриной на IV Межрегиональном театральном фестивале «Ново-Сибирский транзит-2016» победил в номинации «Лучший спектакль большой формы». А заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская удостоена награды в номинации «Лучшая женская роль» за роль Марии Петровны Небылицы.В мае Русский драматический театр отправится в Новосибирск, чтобы принять участие в фестивале, и поборется за награды в различных номинациях. На родной сцене «Наводнение» можно увидеть 12 и 13 марта в 18.30.Фото А. Даниловой