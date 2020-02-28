Бурятский театр оперы и балета улетел на «Золотую маску»

Спектакль театра номинирован впервые

29 февраля в Москве на сцене «Геликон-оперы» состоится показ балет «Талисман» в исполнении Бурятского театра оперы и балета



Наш театр впервые номинирован на «Золотую маску» и представлен в трех номинациях - лучший балет, постановщик (Александр Мишутин) и женская роль (Анна Петушинова).

- Это первый спектакль в истории БГАТОиБ, удостоившийся номинации на «Золотую маску». Билеты разлетелись за считанные дни после поступления в продажу. Сегодня балет «Талисман» не ставится нигде в мире. Инициатором проекта выступил Морихиро Ивата, сейчас возглавляющий балетную труппу в Нижнем Новгороде. Постановщик Александр Мишутин много лет живет в Японии, - рассказал заместитель директора театра Владимир Иринчеев.

Новый балет «Талисман» Р. Дриго – это романтичная история о первой любви Нирити, дочери повелительницы небесных духов, и магараджа Нуреддина, о таинственном талисмане, об окутанных тайной событиях и счастливом воссоединении влюбленных.

Напомним, премьера «Талисмана» состоялась 12 апреля 2019 года. Спектакль видели зрители Улан-Удэ, Владивостока и Хабаровска. Показ в Москве станет седьмым.

Фото БГАТОиБ